"Самолеты многое могли бы изменить, но...": Чмут пояснил, в чем проблема с поставками авиации

Авиация очень нужна ВСУ

Теоретически самолеты очень многое могли бы изменить на поле боя, но тут очень важно, какие именно модификации получит ВСУ, есть и другие важные моменты.

Об этом рассказал ветеран АТО, директор Фонда "Повернись живим" Тарас Чмут в интервью "РБК-Украина".

"Если мы получим много самолетов, хороших, с качественными пилотами и полным спектром вооружения, чего точно не будет, тогда да. Но оно несколько иначе работает. Самолет сложнее, чем "Хаймарс", и к нему всего нужно больше. Теоретически самолеты очень многое могли бы всего изменить", — отметил он.

При этом, по его словам, Украина не получит сразу сто самолетов со всем возможным боекомплектом. Также вряд ли мы получим самолеты с дальнобойными крылатыми ракетами для того, чтобы, например, иметь возможность уничтожать цели в подмосковье. Для Крыма дальности, вероятно, хватит, но там и так каждый день что-нибудь прилетает.

"Это все важные детали, потому что от того, какая буквочка на РЛСке зависит, видит ли он на 50% дальше или нет. А от этого зависит, может ли он применить АИМ-120D или С-7 или С-5, а от этого зависит дальность, на которой он может работать. Для обычного пользователя это самолет с ракетой, и он должен быть классный, а от деталей зависит его потенциал и характеристики. F-16 Block 10 и F-16 Block 72 – это небо и земля, но это тот же F-16 для обычного человека", — пояснил Чмут.

При этом он подчеркнул, что получение самолетов очень важно для Украины.

"Но самолеты нам нужны, как первый шаг к тому, что будет дальше, больше самолетов, больше оружия и разного. Но чтобы это сделать, нужно получить первые два, четыре, шесть… Как с танками – первые дали, и дальше понеслось", — резюмировал волонтер.

Как сообщал "Телеграф", Чмут также подчеркнул, что в первую очередь для успеха Украины на поле боя нужны не самолеты. Для дальнейшего продвижения огромную играют наши военные, а также решения руководства армии.