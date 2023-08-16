Усложнение обстановки: генерал назвал три горячих направления на фронте

В столь сложных условиях украинские войска постепенно продвигаются вперед

Российские оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ на Купянском направлении, а на Лиманском осуществляют перегруппировку. На Бахмутском направлении ситуация сложная, но контролируемая.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский, пишет Telegram-канал Military Media Center.

"В связи с усложнением обстановки на Купянском направлении, большую часть дня работал в частях, ведущих оборону на подступах к городу. Противник штурмовыми отрядами, комплектующимися преимущественно заключенными, ежедневно, на разных направлениях, пытается прорвать оборону наших войск, преследуя цель блокирования, а впоследствии и захвата Купянска", — сказал он.

По словам Сырского, по этому направлению был принят ряд важных решений, которые улучшат надежность обороны.

"На Лиманском направлении противник осуществляет перегруппировку, заменяет утратившие боеспособность части вследствие понесенных потерь и не оставляет планов по новым наступательным действиям", — отметил генерал.

Он также добавил, что этой ситуацией необходимо воспользоваться для лучшего своего положения. Вместе с командирами Сырский отработал необходимые для этого решения.

"На Бахмутском направлении ситуация сложная, но контролируемая. Враг контратакует, производит минирование, интенсивно обстреливает и применяет авиацию. Вместе с тем, в столь сложных условиях наши войска постепенно продвигаются вперед", — рассказал Сырский.

В свою очередь генерал обсудил с командирами бригад, воюющих на этом направлении, повышения эффективности наступательных действий, огневого поражения врага и ряд другим мер.

"Конечно, не мог не отметить наши военные знаки отличия и ценные подарки за успехи в ходе ведения боевых действий. Уверен, что вскоре враг будет разбит, а наши Флаги снова развеются на наших границах!", — подытожил он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что по данным журнала Forbes, в ходе контрнаступления ВСУ Украина задействовала самые мощные свои подразделения. Однако теперь возникла немаловажная сложность.