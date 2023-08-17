"Давно пора": на Арестовича подали заявление в СБУ, украинцам идея понравилась

На бывшего советника Офиса президента Алексея Арестовича подали заявление в Службу безопасности Украины. Причиной стало его высказывание о том, что якобы украинцы позволили себе "расчеловечить оккупантов".

Заявление на Арестовича подал блогер Александр Нотевский.

По его словам, в словах Арестовича есть признаки оправдания российской вооруженной агрессии против Украины, что и стало поводом для подачи заявления.

"Уголовный кодекс Украины, статья 436-2. 1. Оправдание, признание правомерной, … вооруженной агрессии российской федерации против Украины, наказываются исправительными работами сроком до 2 лет или арестом сроком до 6 месяцев, или лишением свободы сроком до 3 лет", – отметил Нотевский.

Сам бывший представитель команды Зеленского пока никак не отреагировал на ситуацию.

В своем недавнем интервью российской журналистке Юлии Латыниной он заявил следующее: "Главное, что мы сделали, когда позволили себе расчеловечили россиян: это главная наша ошибка. Сначала мы держались, а потом с удовольствием погрузились в это все. Коллективные украинцы, я имею в виду. Мы дали среднему россиянину, мобилизованному россиянину, не кадровому, а именно мобилизованному, которые сейчас составляют скелет армии, дали отличную мотивацию воевать".

В комментариях к посту блогера о подаче заявления в СБУ люди выражают благодарность за такую позицию.

Ранее "Телеграф" писал о пяти главных "зашкваров" от Арестовича.