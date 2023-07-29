Из Барби в Терминатора: заклеенный глаз Арестовича взбудоражил украинцев (фото)

В сети вспомнили мультяшных персонажей и героев фильмов, глядя на Арестовича

Бывший внештатный советник Офиса президента Алексей Арестович появился в прямом эфире с заклеенным левым глазом. В сети во всю обсуждают внешний вид известного политика и строят версии, что же произошло с ним.

Фото з поврежденным глазом Алексей Арестович опубликовал в своем Facebook, в шутку назвав себя "одноглазым".

В комментариях под постом с фото украинцы пошутили, что только недавно Арестович поддался всеобщей волне фильма "Барби" и примерял на себя образ Кена, который сгенерировал искусственный интеллект. Сейчас же блогер находится в образе пирата. Также комментаторы сравнили Арестовича с Терминатором, Кутузовым, героем фильма "Штирлиц" Куртом Айсманом и мультика "Футурама" Турангой Лилу. Вспомнили даже про миньнов и шутку про "третий глаз", о котором ранее рассказалм сам бывший советник ОП.

Также в сети предположили, что у Арестовича выскочил ячмень на глазу. Ранее во время эфира с российским юристом и блогером Марком Фейгиным на левом глазу блогера заметили покраснение, которое активно обсуждали в чате. Также в сети создали фотожабы с Арестовичем.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что министра обороны россии высмеяли из-за грустного вида на параде в Северной Корее.