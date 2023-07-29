Рус

З Барбі до Термінатора: заклеєне око Арестовича розбурхало українців (фото)

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
Дата публікації
Читать на русском
Автор
1667
Олексій Арестович не скасував виступ через око Новина оновлена 29 липня 2023, 13:18
Олексій Арестович не скасував виступ через око. Фото Скрін із відео

У мережі згадали мультяшних персонажів та героїв фільмів, дивлячись на Арестовича

Колишній позаштатний радник Офісу президента Олексій Арестович з’явився у прямому ефірі із заклеєним лівим оком. У мережі обговорюють зовнішній вигляд відомого політика і будують версії, що ж сталося з ним.

Фото з пошкодженим оком Олексій Арестович опублікував у своєму Facebook, жартома назвавши себе "однооким".

У коментарях під постом з фото українці пожартували, що тільки недавно Арестович піддався загальній хвилі фільму "Барбі" і приміряв образ Кена, який згенерував штучний інтелект. Зараз блогер знаходиться в образі пірата. Також коментатори порівняли Арестовича з Термінатором, Кутузовим, героєм фільму "Штірліц" Куртом Айсманом та мультика "Футурама" Турангою Лілу. Згадали навіть про міньнів та жарт про "третє око", про яке раніше розповів сам колишній радник ОП.

Також у мережі припустили, що у Арестовича вискочив ячмінь на оці. Раніше під час ефіру з російським юристом та блогером Марком Фейгіним на лівому оці блогера помітили почервоніння, яке активно обговорювали у чаті. Також у мережі створили фотожаби з Арестовичем.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що міністра оборони росії висміяли через сумний вид на параді в Північній Кореї.

Теги:
#Око #Меми #Олексій Арестович