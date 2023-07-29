З Барбі до Термінатора: заклеєне око Арестовича розбурхало українців (фото)

У мережі згадали мультяшних персонажів та героїв фільмів, дивлячись на Арестовича

Колишній позаштатний радник Офісу президента Олексій Арестович з’явився у прямому ефірі із заклеєним лівим оком. У мережі обговорюють зовнішній вигляд відомого політика і будують версії, що ж сталося з ним.

Фото з пошкодженим оком Олексій Арестович опублікував у своєму Facebook, жартома назвавши себе "однооким".

У коментарях під постом з фото українці пожартували, що тільки недавно Арестович піддався загальній хвилі фільму "Барбі" і приміряв образ Кена, який згенерував штучний інтелект. Зараз блогер знаходиться в образі пірата. Також коментатори порівняли Арестовича з Термінатором, Кутузовим, героєм фільму "Штірліц" Куртом Айсманом та мультика "Футурама" Турангою Лілу. Згадали навіть про міньнів та жарт про "третє око", про яке раніше розповів сам колишній радник ОП.

Також у мережі припустили, що у Арестовича вискочив ячмінь на оці. Раніше під час ефіру з російським юристом та блогером Марком Фейгіним на лівому оці блогера помітили почервоніння, яке активно обговорювали у чаті. Також у мережі створили фотожаби з Арестовичем.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що міністра оборони росії висміяли через сумний вид на параді в Північній Кореї.