Чорні трансплантологи та заражена донорська кров: чим ще російські ІПСО лякають українців

Понад 1900 статей з дезінформацією про систему охорони здоров'я України виявили фактчекери у нашому інфопросторі

З червня 2022 року фактчекери з VoxCheck виявили понад 1900 статей на 143 унікальні теми, якими російські та проросійські джерела маніпулювали, щоб підірвати довіру українців до вітчизняної системи охорони здоров'я.

І не лише українців: російські інформаційно-психологічні операції (ІПСО) працюють й на європейців і, звісно ж, самих росіян. Наприклад, європейців лякають страшною епідемією СНІДу, яка може поширитись в ЄС через українських біженців. Росіянам розповідають, що Україна не вакцинує своїх дітей, і тільки російські лікарі наводять лад у цьому питанні тощо.

Приклад останніх фейків про систему охорони здоров'я. "Дезінформація вбиває" — вважають дослідники фейків

Найбільш живучою виявилася ІПСО про "чорних" трансплантологів. А найбільш нахабним — вкид про заражену донорську кров, яку нам нібито поставило НАТО.

Страшилка про "чорних" трансплантологів

Образ "чорних" трансплантологів - стара перевірена довгограюча страшилка для українців

"Росіяни, на жаль, надихаються нашими вразливостями, — говорить керівниця департаменту протидії інформаційним загрозам національній безпеці Центру протидії дезінформації РНБО Анаїт Хоперія. — Наприклад, вони знаходять реальні кейси. У нас була лікарня, шість лікарів котрої були до війни засуджені через "чорну" трансплантологію. 2014 року відбувається Революція Гідності і росіяни використовують цей кейс: "майдан потрошитєлєй" і так далі. Потім 2015 року виходить відео із псевдоСБУушником із закритим обличчям, і розказується, як все це відбувається на полі бою. Що є якась голландка з прізвищем Дебрю (ми зафіксували, що такої жінки нема), яка з Нідерландів допомагає з усім цим. Більш того, все це пов'язано із дружиною Саакашвілі, і той ніби-то контролював це все. Це нібито смішно, СБУ спростувала це відео. Але саме це відео 2015 року вони використовують і до цього часу. Ми його фіксували у 2022 році у TikTok".

Фейкотворці використовують не лише фейкові теми, а й фейкових експертів і фейкових західних журналістів, говорить Анаїт Хоперія

Спад цього наративу, за словами посадовиці, почався 2018 року, але після повномасштабного вторгнення знову почались "зливи" щодо "чорної" трансплантології.

Атаки стали комбінованими, із включенням теми біженців — що наші люди виїздять за кордон, їх ніхто не фіксує, реєстр не ведеться, якщо хтось загубиться — його забрали на трансплантологію. І навіть більше, секретар радбезу росії микола патрушев теж використовував ці тези: біженці в Європі опинилися в небезпеці. А отже, мовляв, треба їхати у "добру і щедру росію".

Використовують росіяни для вкидів й іноземних "експертів", каже Анаїт Хоперія: "Ми фіксували неодноразово саме в іспаномовних медіа статті про "чорну" трансплантологію. В Італії є Гуальфредо де Лінчеллі (такого журналіста, експерта теж не існує), від імені якого викладається інформація, що дискредитує Україну, і не лише на тему охорони здоров'я".

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Нещодавно росіяни зробили ще тоншу роботу. "Вони виклали відео з вотермаркою калужського каналу "Ніко" (рф) про "чорну" трансплантологію, — розповідає Анаїт Хоперія. – Його ретвітнули більш як 1000 разів. Не було ніде вказано, що це Україна, тільки з коментарів ботів нібито ставало зрозуміло, що це відбувається під Ізюмом. Вони ніби "впізнали" місце подій. Відео одразу виклали з англійськими субтитрами, тож воно від початку було орієнтовано на міжнародну аудиторію". Тобто вони ніби нічого не вказували, це все "люди", "місцеві", "впізнали".

Ця ІПСО про "чорних" трансплантологів — багатошарова, спрямована на багато цільових аудиторій всередині країни і поза нею, але в Україні в першу чергу має бити по моральному духу військових і їхніх близьких. Щоб боялись йти на фронт, не довіряли ні лікарям, ні побратимам.

"З'являються меседжі, наприклад, щоб приховати втрати, українська сторона залучає "чорних" трансплантологів в зоні бойових дій. Паралельно з'являються меседжі про те, що країна таким чином розраховується з країнами Заходу за постачання зброї", — говорять фактчекери. Більше того, вийшов черговий "шедевр" з боліт — "Танки за нирки".

І це ще не все. Даний вкид переплітається і стає ще більш драматичним разом із іншим меседжем: дітей-сиріт з України вивозять в ЄС, щоб торгувати їхніми органами. Таким чином росія створює чорно-білу картину, де вона рятує дітей України, а Україна і країни Заходу використовують їх у злочинних цілях.

В цілому, зазначають фактчекери, атака йде на сенситивні (тобто чутливі) теми: біологічна загроза, ядерна загроза, хімічна загроза, "чорна" трансплантологія. "Вони сильно грають на страхах, на емоціях і потім ці емоції та страхи російська пропаганда може використовувати для просування своїх наративів і дестабілізації всередині країни", — підсумувала експерт.

Інфоотрута спочатку з'являється на російських, іноді — білоруських ресурсах, зазначає керівниця проєкту VoxCheck Світлана Сліпченко. Далі фейки починають мігрувати в український і світовий інформаційний простір. Досить рідко власне українські медіа можуть "заразитися" фейками. За словами Світлани Сліпченко, найчастіше дезінформацію поширюють проросійськи налаштовані Telegram-канали, які нібито висвітлюють українські події. Фейки мігрують також у Facebook і Instagram.

Одне із завдань дезінформаторів - переконати людей на тимчасово окупованих територіях, що медицина на росії - краще, говорить Світлана Сліпченко

Тож щоб вберегтись від вкидів, експерти радять споживати інформацію з перевірених джерел, довіряти даним МОЗ, наприклад. Робити власний фактчекінг — якщо інформація вас серйозно стурбувала, відстежити першоджерело. На допомогу українцям працює портал "Детокс від пропаганди. База даних медичних фейків", де можна подивитись, якими ІПСО про здоров'я годують нас сусіди сьогодні, а також через пошуковий рядок знайти всю інформацію на тему, що вас хвилює — від міфів про евакуацію та голод в Україні, який планує спровокувати Захід, до щеплень, біолабораторій і чуми.

Можна зайти на сайт "Детоксу від пропаганди" і скористатись пошуком або клікнути на потрібний розділ на такій собі "інфомапі" - і розібратися, як і про що саме нам брешуть

За рік спостережень з червня 2022 року по червень 2023 року найбільш поширеними були:

тема загрози застосування хімічної зброї;

біолабораторії США в Україні;

гуманітарна, продовольча криза (тема зерна — сюди ж);

ядерна загроза;

мілітаризація лікарень (ніби українські військові захоплюють лікарні, розміщуються там);

загроза поширення інфекційних хвороб.

Фактчекери з VoxCheck продовжують моніторити інформацію і викладати в загальний доступ. Зі свого боку, Центр протидії дезінформації РНБО фіксує всі випадки дезінформації і працює з цим на різних рівнях.

"Звісно, ми намагаємось нівелювати ІПСО на початкових етапах, — каже Анаїт Хоперія. — Вкид про заражену кров від НАТО виявили у російському Telegram-каналі MASH із більш, аніж мільйоном підписників. В цьому разі був викладений фейковий лист від очільника МОЗ Віктора Ляшка. Вони часто використовують фейкові листи"

"Коли ми отримуємо інформацію про вкиди, що стосуються якогось державного органу, ми направляємо їм запит, — пояснює посадовиця. — МОЗ швидко відреагував, і ми на підтримку їм допомогли розповсюдити інформацію, що це було фейком, і нівелювали ще на початках — за три години закрили питання".

Також усі вітчизняні структури, що протидіють дезінформації, працюють із медіа, експертами та громадськими організаціями за кордоном — надають на кожен "вкид" офіційну інформацію.