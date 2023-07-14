При яких захворюваннях українцям випишуть медичний канабіс: у МОЗі дали відповідь

Верховна рада України підтримала законопроект №7457 про легалізацію медичного канабісу у першому читанні.

Верховна Рада підтримала законопроект №7457 про легалізацію медичного канабісу у першому читанні. У суспільстві виникли побоювання, що ухвалення цього документу може сприяти поширенню наркоманії в Україні.

Тому "Телеграф" розбирався, саме при яких захворюваннях українцям випишуть медичний канабіс. До їхнього числа входять:

неврологічні захворювання: розсіяний склероз, епілепсія (за попередніми висновками, канабіс може мати позитивний вплив на лікування хвороби Альцгеймера, хвороби Хантінгтона і синдрому Туретта);

захворювання травного тракту (коноплі мають значний позитивний ефект на полегшення побічних ефектів під час хіміотерапії при онкозахворюваннях (особливо при нудоті та блювоті) та побічних ефектів, пов'язаних з лікуванням ВІЛ/СНІД;

за попередніми висновками, позитивний ефект спостерігається також щодо виразкового коліту і хвороби Крона, а також при запаленні та дисфункції моторики кишківника;

препарати на основі канабісу використовують для посилення апетиту при захворюваннях, що призводять до втрати ваги та виснаження);

наркотична залежність та проблеми психічного характеру (за попередніми доказами, ефективним є використання канабісу як замісної терапії для для опіоїдів, стимуляторів (зокрема, кокаїну) та алкоголю, а також для подолання тривоги, посттравматичних стресових розладів та порушення сну);

хронічний біль невропатичного походження;

паліативна допомога (для полегшення комплексу симптомів у онкохворих, які потребують паліативної допомоги, включаючи полегшення болю, розладів харчування, налагодження сну).

Як пояснив "Телеграфу" заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін, фітоканабіноїди справляють високоефективну антимікробну дію (на стафілококи та стрептококи), а також демонструють помітний позитивний ефект при лікуванні різних захворювань імунної системи, артриту та ревматизму, астми, різних форм склерозу, герпесу, діабетичної нейропатії, анорексії та багатьох інших недугів.

Мова йтиме, перш за все, про геронтологічні захворювання – хворобу Альцгеймера і психічні розлади, які виникають наприкінці життя, – каже чиновник про пріоритетні і першочергові напрямки застосування медичного канабісу в Україні.

Також це всі стани, які стосуються болю, особливо – хронічного. Всі стани, де є важка і тривала реабілітація, а також посттравматичний стресовий розлад або патологічні важкі стани, пов'язані із будь-яким стресом. Один із напрямів застосування препаратів на основі канабісу – лікування посттравматичного стресового розладу (ПТСР).

В Україні поки не розроблено протоколи застосування препаратів на основі канабісу. Будь-яке призначення лікарського засобу має супроводжуватись вітчизняним протоколом лікування, зазначив заступник міністра.

Більше про медичний канабіс читайте на сайті "Телеграфа" у статті: "Не сигарети і не таблетки: Ігор Кузін розповів, як в Україні прийматимуть медичний канабіс".

Раніше "Телеграф" пояснював, що легалізація медичного канабісу не перетворить Україну на Колумбію.