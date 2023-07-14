Не сигарети і не таблетки: Ігор Кузін розповів, як в Україні прийматимуть медичний канабіс

Україна не стане Колумбією, запевняє заступник міністра охорони здоров'я

Верховна Рада прийняла в першому читанні багатостраждальний законопроєкт 7457 про легалізацію медичного канабісу. Запропонований урядом документ підтримали 268 парламентаріїв. Про вільний обіг наркотичних препаратів на основі медичного канабісу в ньому не йдеться.

Використання препаратів, виготовлених на основі конопель, дозволено у 56 країнах світу, серед яких Австрія, Бельгія, Велика Британія, Греція, Данія, Іспанія, Італія, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща, Португалія, Франція, Чехія, а також Ізраїль, США та Канада.

Попри інформацію про світові практики і результати застосування препаратів на основі медичного канабісу, в Україні цей законопроєкт викликав бурхливі обговорення і серед експертів, і серед населення.

Заступник міністра охорони здоров'я Ігор Кузін розповів "Телеграфу" деякі деталі практичного застосування прийнятого законопроєкту. За словами чиновника, тим, хто хоче отримати детальну інформацію про документ, варто черпати її не з соцмереж, а хоча б з пояснювальної записки до законопроєкту, де є всі необхідні викладки.

– Експертним центром ВР була підготовлена довідка, яким чином ці питання регулюються в ЄС. І там чітко прописано, що Україна рухається за найкращими світовими практиками, застосовуючи ті ж самі норми. Це не спрощення процедур легалізації чи використання канабісу. Це не дозвіл на використання рекреаційного канабісу, як у США. Це виключно юридичне внормування використання медичного канабісу у лікувальних цілях", – підкреслив Ігор Кузін.

"Телеграф" зазирнув у пояснювальну записку і взяв звідти перелік станів, для яких доцільне терапевтичне застосування конопель. А це саме:

неврологічні захворювання: розсіяний склероз, епілепсія (за попередніми висновками, канабіс може мати позитивний вплив на лікування хвороби Альцгеймера, хвороби Хантінгтона і синдрому Туретта);

захворювання травного тракту (коноплі мають значний позитивний ефект на полегшення побічних ефектів під час хіміотерапії при онкозахворюваннях (особливо при нудоті та блювоті) та побічних ефектів, пов'язаних з лікуванням ВІЛ/СНІД;

за попередніми висновками, позитивний ефект спостерігається також щодо виразкового коліту і хвороби Крона, а також при запаленні та дисфункції моторики кишківника;

препарати на основі канабісу використовують для посилення апетиту при захворюваннях, що призводять до втрати ваги та виснаження);

наркотична залежність та проблеми психічного характеру (за попередніми доказами, ефективним є використання канабісу як замісної терапії для опіоїдів, стимуляторів (зокрема, кокаїну) та алкоголю, а також для подолання тривоги, посттравматичних стресових розладів та порушення сну);

хронічний біль невропатичного походження;

паліативна допомога (для полегшення комплексу симптомів у онкохворих, які потребують паліативної допомоги, включаючи полегшення болю, розладів харчування, налагодження сну).

Також фітоканабіноїди справляють високоефективну антимікробну дію (на стафілококи та стрептококи), а також демонструють помітний позитивний ефект при лікуванні різних захворювань імунної системи, артриту та ревматизму, астми, різних форм склерозу, герпесу, діабетичної нейропатії, анорексії та багатьох інших недугів.

– Мова йтиме, перш за все, про геронтологічні захворювання – хворобу Альцгеймера і психічні розлади, які виникають наприкінці життя, – прокоментував пріоритетні і першочергові напрямки застосування медичного канабісу в Україні Ігор Кузін. – Також це всі стани, які стосуються при болю, особливо – хронічному болю. Всі стани, де є важка і тривала реабілітація, а також про посттравматичний стресовий розлад або патологічні важкі стани, пов'язані із будь-яким стресом.

Один із напрямів застосування препаратів на основі канабісу – лікування ПТСР. На запитання про те, чи не виникне при такому лікуванні фізичного і психічного звикання до препаратів з канабісу, Ігор Кузін зазначив:

– Якщо подивитись статистику, від активного ізомеру самої медичної коноплі не викликається фізична залежність, може бути лише легка психологічна. За умови використання відповідно до протоколів під контролем лікаря, такі ризики є мінімальними.

Щодо форми, то препарати на основі медичного канабісу в Європі найчастіше використовують у вигляді спрею, який вприскується в ротову порожнину і використовується перед сном, під час проведення психотерапевтичних сеансів або у випадку посилення фізичного болю, продовжує чиновник.

В Україні поки не розроблено протоколи застосування препаратів на основі канабісу. Будь-яке призначення лікарського засобу має супроводжуватись вітчизняним протоколом лікування, зазначив замміністра.

– Заклад охорони здоров'я може перекласти будь-який американський протокол, протокол ВООЗ та адаптувати його. Але на національному рівні ми точно так же будемо розпочинати роботу по оновленню таких протоколів, каже заступник глави МОЗ.

Для тих, хто боїться перетворення України на Колумбію із розгулом неконтрольованих наркотичних препаратів, заступник міністра зазначив, що Україна розуміє, що робити з подібними препаратами:

– Україна має власне виробництво наркотичних препаратів. Щонайменше три вітчизняні заводи виробляють наркотичні ліки, які продають в аптеках, відпускають за рецептах і підлягають відповідним нормам закону. Це поштучний облік, контроль завезення, контроль як з точки зору виробництва, так і розповсюдження в аптечних мережах.

Тому, по суті, прийняття закону дасть лише можливість застосовувати препарати на основі медичного канабісу в клінічній практиці і нормативно врегулює ці процеси.

– Норми стосовно контролю не будуть відрізнятися від тих, що застосовують до інших наркотичних засобів, – додав Ігор Кузін.