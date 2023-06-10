Не могли визначити 100 років: вчені з’ясували раніше невідомі функції мозку

Вчені 100 років не могли визначити, за що відповідає ця ділянка в мозку людини, і нарешті з’ясували

Людський мозок досі є предметом багатьох досліджень вчених. Одну з його ділянок досліджують уже протягом 100 років і лише зараз ученим удалося визначити, за що він відповідає.

Результати досліджень вчених із Північно-Західного університету штату Іллінойс (США) опубліковано в журналі Annals of Neurology. Йдеться про ділянку, яка розташована в самому кінці скроневої частки.

Досі вчені не знали, за що вона відповідає. Але нейробіологи дослідили 28 пацієнтів з рідкісним захворюванням — лобово-скроневою частковою дегенерацією. У людини з цим захворюванням протягом 10-15 років у міру того, як прогресує захворювання, руйнується ділянка скроневої частки.

Після того, як вчені досліджували це захворювання, вони змогли зрозуміти, за що відповідає ця ділянка мозку: розшифровує значення слів, зчитує почуття інших людей, відстежує ідентичність сторонніх та регулює поведінку. Але на цьому дослідження не закінчилися, і вчені мають намір далі вивчати зв’язок скроневої частки та когнітивних здібностей людини. Це допоможе надалі зрозуміти, як прогресує TDP-C та які існують фактори ризику для кожного пацієнта.

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