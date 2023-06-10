Не могли определить 100 лет: ученые выяснили ранее неизвестные функции мозга

Ученые 100 лет не могли определить, за что отвечает этот участок в мозгу человека, и наконец-то выяснили

Человеческий мозг до сих пор является предметов многих исследований ученых. Один из его участков исследуют уже на протяжении 100 лет и только сейчас ученым удалось определить, за что он отвечает.

Результаты исследований ученых из Северо-Западного университета штата Иллинойс (США) опубликованы в журнале Annals of Neurology. Речь идет об участке, который расположен в самом конце височной доли.

До этого момента ученые не знали, за что он отвечает. Но нейробиологи исследовали 28 пациентов с редким заболеванием — лобно-височной частичной дегенерацией. У человека с этим заболеванием на протяжении 10–15 лет по мере того, как прогрессирует заболевание, разрушается участок височной доли.

После того, как ученые исследовали это заболевание, они смогли понять, за что отвечает этот участок мозга: расшифровывает значение слов, считывает чувства других людей, отслеживает идентичность посторонних и регулирует поведение. Но на этом исследования не закончились, и ученые намерены дальше изучать связь височной доли и когнитивных способностей человека. Это поможет в дальнейшем понять, как прогрессирует TDP-C и какие существуют факторы риска для каждого пациента.

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