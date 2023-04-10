Після смерті в мозку людини посилюється активність "зомбі-генів": чому це важливо

Навіть після відходу людини в інший світ його мозок продовжує жити

У деяких випадках раптова смерть людини позбавляє людство важливої інформації – особливо якщо йдеться про наукові відкриття, випадки вбивства тощо. Але, як показало дослідження вчених, навіть після зупинки серця деякі клітини мозку людей продовжують жити приблизно добу.

Про результати дослідження йдеться у статті в Scientific Reports.

Що зробили вчені

Вчені з університету Іллінойсу досліджували свіжі тканини головного мозку людей, які були видалені при хірургічному лікуванні епілепсії. При таких операціях видаляють ділянки мозку, які є відповідальними за початок нападу.

В експерименті вчені залишали зразки тканин мозку за кімнатної температури до 24 годин. Протягом цього часу вони періодично перевіряли активність клітин цих тканин та їх генів.

Що виявили вчені

Вчені порівняли активність різних типів генів. Перша група – гени домашнього господарства, які відповідають за основні функції клітин. Вони цікаві тим, що їхня активність (експресія), на відміну від активності інших генів, практично однакова у всіх тканинах організму. Після смерті мозку їх експресія залишалася на постійному рівні протягом усіх 24 годин.

Друга група генів — "нейрональні". Вони експресуються в нейронах та відповідають за забезпечення основних функцій мозку (пам’яті, мислення). Через 12 годин їхня активність стала знижуватися.

Третю групу генів у прес-релізі дослідження вчені умовно назвали "зомбі-генами". Вона відповідала за роботу нейроглії – допоміжних клітин нервової системи.

Активність цих генів збільшувалася після смерті протягом 24 годин спостереження. Паттерн посилення експресії досягнув піку через 12 годин. Паралельно з цим на тлі дегенерації нейронів гліальні клітини збільшувалися у розмірах, у них з’являлися нові відростки.

Виявилося, що після після того, як лікарі фіксують смерть людини, її серце може подавати ознаки життя. Однак це не дає надії, що воно заб’ється знову.

"Те, що гліальні клітини збільшуються після смерті — не дуже великий сюрприз, враховуючи те, що у них є протизапальна функція і вони повинні очищати мозок після пошкоджень, які трапляються, наприклад, при нестачі кисню та інсульті", — сказав Джеффрі Лоуб (Jeffrey Loeb), професор Іллінойського університету, співавтор дослідження.

Навіщо це потрібно знати вченим

Отримані вченими дані не просто цікава інформація. Ці результати мають впливати на методологію дослідження мозку.

"У більшості досліджень передбачається, що всі процеси в мозку зупиняються після того, як серце перестає битися, проте це не так. Наші дані потрібні для того, щоб інтерпретувати дослідження на тканинах людського мозку. Раніше кількісні показники посмертних змін не були вивчені", - пояснив Лоуб.

Завдяки отриманим даним суто теоретично можна припустити, що в майбутньому вчені навчаться навіть після смерті людини отримувати з її мозку потрібну для людства інформацію.

Раніше розповідалося про незвичайні причини смерті різних людей, у тому числі і знаменитостей.