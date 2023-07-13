"Дуже потрібно! — Більше проблем немає?": українці сперечаються у соцмережах через медичний канабіс

Думки українців щодо легалізації каннабісу розділилися

Народні депутати України у першому читанні проголосували за легалізацію медичного каннабісу. Із 268 голосів більшість були від "Слуги народу". Українці в соцмережах жваво обговорюють ініціативу нардепів.

У коментарях під постом "Телеграфа" у Фейсбук із питанням про те, чи потрібна легалізація медичного каннабісу, думки громадян розділилися. Незважаючи на те, що більшість коментаторів виступають за, є й ті, хто був проти.

Основною причиною, через яку українці виступаю за, є те, що це допоможе важкохворим, людям з онкологією і навіть пораненим. Медичний канабіс зменшить їхній біль і страждання. Зараз через те, що такий лікарський засіб не легалізований, багато хто йде на злочини, щоб дістати його для своїх рідних та близьких.

Але, на думку населення, робити це потрібно грамотно і стежити за тим, щоб наркодилери не використовували медичний канабіс у бізнес-цілях. Винятково у лікарській практиці.

Однак, частина громадян все ж таки виступає проти такого законопроекту. Вони вважають, що рівнятися на Європу потрібно не в усьому (станом на 2023 рік 58 країн ЄС легалізували медичну марихуану). А дехто навіть припустив, що влада має намір не купувати медичний канабіс, а вирощувати його та розбагатіти. Також українці не вважають це нагальною проблемою та вважають, що є інші питання, якими влада країни зараз має зайнятися.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що президент України Володимир Зеленський підтримав легалізацію медичного каннабісу. Він підкреслив, що важливо застосовувати найкращі світові практики щодо фізичної та ментальної реабілітації в нашій країні.