"Очень нужно! - Больше проблем нет?": украинцы спорят в соцсетях из-за медицинского каннабиса

Мнения украинцев на счет легализации каннабиса разделились

Народные депутаты Украины в первом чтении проголосовали за легализацию медицинского каннабиса. Из 268 голосов большинство было от "Слуги народа". Украинцы в соцсетях живо обсуждают инициативу нардепов.

В комментариях под постом "Телеграфа" в Фейсбук с вопросом о том, нужно ла легализация медицинского каннабиса, мнения граждан разделились. Несмотря на то, что большинство комментаторов выступают за, есть и те, кто был против.

Основной причиной, по которой украинцы выступаю за, является то, что это поможет тяжелобольным, людям с онкологией и даже раненным. Медицинский каннабис уменьшит их боль и страдания. Сейчас из-за того, что такое лекарственное средство не легализовано, многие идут на преступления, чтобы достать его для своих родных и близких.

Но, по мнению населения, делать это нужно грамотно и следить за тем, чтобы наркодилеры не использовали медицинский каннабис в бизнес-целях. Исключительно во врачебной практике.

Однако, часть граждан все же выступает против такого законопроекта. Они считают, что ровняться на Европу нужно не во всем (по состоянию на 2023 год 58 стран ЕС легализовали медицинскую марихуанну). А некоторые даже предположили, что власть намерена не покупать медицинский каннабис, а выращивать его и разбогатеть. Также украинцы не считают это насущной проблемой и считают, что есть другие вопросы, которыми власть страны сейчас должна заняться.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что президент Украины Владимир Зеленский поддержал легализацию медицинского каннабиса. Он подчеркнул, что важно применять лучшие мировые практики по физической и ментальной реабилитации в нашей стране.