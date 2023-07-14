Не сигареты и не таблетки: Игорь Кузин рассказал, как в Украине будут принимать медицинский каннабис

Украина не станет Колумбией, уверяет замминистра здравоохранения

Верховная Рада приняла в первом чтении многострадальный законопроект 7457 о легализации медицинского каннабиса. Предложенный правительством документ поддержали 268 парламентариев. О свободном обращении наркотических препаратов на основе медицинского каннабиса в нем речи не идет.

Использование препаратов, изготовленных на основе медицинского канабиса, разрешено в 56 странах мира, среди которых Австрия, Бельгия, Великобритания, Греция, Дания, Испания, Италия, Нидерланды, Германия, Норвегия, Польша, Португалия, Франция, Чехия, а также Израиль, США. и Канада.

Несмотря на информацию о мировых практиках и результатах применения препаратов на основе медицинского каннабиса, в Украине этот законопроект вызвал бурные обсуждения и среди экспертов, и среди населения.

Заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин рассказал "Телеграфу" некоторые детали практического применения принятого законопроекта. По словам чиновника, тем, кто хочет получить подробную информацию о документе, следует черпать ее не из соцсетей, а хотя бы из пояснительной записки к законопроекту, где есть все необходимые выкладки.

– Экспертным центром ВР была подготовлена справка, как эти вопросы регулируются в ЕС. И там четко прописано, что Украина движется по лучшим мировым практикам, применяя те же нормы. Это не упрощение процедур легализации или использования каннабиса. Это не разрешение на использование рекреационного каннабиса, как в США. Это исключительно юридическое нормирование использования медицинского каннабиса в лечебных целях, – подчеркнул Игорь Кузин.

"Телеграф" заглянул в пояснительную записку и взял оттуда перечень состояний, для которых целесообразно терапевтическое применение конопли. А это:

неврологические заболевания: рассеянный склероз, эпилепсия (по предварительным выводам, каннабис может оказать положительное влияние на лечение болезни Альцгеймера, болезни Хантингтона и синдрома Туретта);

заболевания пищеварительного тракта (конопля имеет значительный положительный эффект для облегчения побочных эффектов при химиотерапии при онкозаболеваниях (особенно при тошноте и рвоте) и побочных эффектов, связанных с лечением ВИЧ/СПИД;

по предварительным выводам, положительный эффект наблюдается также в отношении язвенного колита и болезни Крона, а также при воспалении и дисфункции моторики кишечника;

препараты на основе каннабиса используют для усиления аппетита при заболеваниях, приводящих к потере веса и истощению;

наркотическая зависимость и проблемы психического характера (по предварительным доказательствам, эффективно использование каннабиса в качестве заместительной терапии для опиоидов, стимуляторов (в частности, кокаина) и алкоголя, а также для преодоления тревоги, посттравматических стрессовых расстройств и нарушения сна;

хроническая боль невропатического происхождения;

паллиативная помощь (для облегчения комплекса симптомов у онкобольных, нуждающихся в паллиативной помощи, включая облегчение боли, расстройств питания, налаживание сна).

Также фитоканабиноиды оказывают высокоэффективное антимикробное действие (на стафилококки и стрептококки), а также демонстрируют заметный положительный эффект при лечении различных заболеваний иммунной системы, артрита и ревматизма, астмы, различных форм склероза, герпеса, диабетической нейропатии, анорексии и многих других заболеваний.

– Речь пойдет, прежде всего, о геронтологических заболеваниях – болезни Альцгеймера и психических расстройствах, которые возникают в конце жизни, – прокомментировал приоритетные и первоочередные направления применения медицинского каннабиса в Украине Игорь Кузин. – Также это все состояния, которые касаются боли, особенно – хронической боли. Все состояния, где есть тяжелая и длительная реабилитация, а также о посттравматическом стрессовом расстройстве или патологических тяжелых состояниях, связанных с любым стрессом.

Одно из направлений применения препаратов на основе каннабиса – лечение ПТСР. На вопрос о том, не возникнет ли при таком лечении физического и психического привыкания к препаратам на основе каннабиса, Игорь Кузин отметил:

– Если посмотреть статистику, от активного изомера самой медицинской конопли не возникает физической зависимости, может быть только легкая психологическая. При использовании в соответствии с протоколами под контролем врача, такие риски минимальны.

Что касается формы, то препараты на основе медицинского каннабиса в Европе чаще всего используют в виде спрея, который впрыскивается в полость рта и используется перед сном, во время проведения психотерапевтических сеансов или в случае усиления физической боли, продолжает чиновник.

В Украине пока не разработаны протоколы применения препаратов на основе каннабиса. Любое назначение лекарственного средства должно сопровождаться отечественным протоколом лечения, отметил замминистра.

– Заведение здравоохранения может перевести любой американский протокол, протокол ВОЗ и адаптировать его. Но на национальном уровне мы точно так же будем приступать к работе по обновлению таких протоколов, — говорит заместитель главы Минздрава.

Для тех, кто боится превращения Украины в Колумбию с разгулом неконтролируемых наркотических препаратов, замминистра отметил, что Украина понимает, что делать с подобными лекарствами:

– У Украины есть собственное производство наркотических препаратов. По меньшей мере, три отечественных завода производят наркотические лекарства, которые продают в аптеках, отпускают по рецептам и подлежат соответствующим нормам закона. Это поштучный учет, контроль завоза, контроль как с точки зрения производства, так и распространение в аптечных сетях.

Поэтому, по сути, принятие закона даст возможность применять препараты на основе медицинского каннабиса в клинической практике и нормативно урегулирует эти процессы.

– Нормы по контролю не будут отличаться от применяемых к другим наркотическим средствам, – добавил Игорь Кузин.