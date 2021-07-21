Молоді дівчата стали рекордними темпами вживати марихуану: останні дослідження з США

У США медична марихуана дозволена в більшості штатів, а в деяких - дозволена рекреаційна марихуана для дорослих.

Недавня стаття на сайті "National Public Radio" розповідає про те, як ситуація з розвитком ринку легальної марихуани впливає на продавців і споживачів цього натурального продукту. "Телеграф" пропонує ознайомитися з її перекладом.

Нова тенденція для продуктів з марихуани - це прозорі етикетки, перевірені в лабораторії інгредієнти, стандартизоване дозування і сучасний брендинг, в основі якого лежать елементи традиційних споживчих брендів.

У 1990-ті роки безіменні пластикові пакети, відмічені знаком X, що позначають ефективність, баночки, прикрашені листям "травички" і зображення сексуального характеру, були стандартною маркетинговою тактикою для продуктів, пов'язаних з марихуаною. У міру поширення її легалізації, коли рекреаційна марихуана була дозволена для дорослих в 18 штатах і Вашингтоні, округ Колумбія, а медична марихуана - в 37 штатах, інвестиційні долари хлинули потоком - і найбільші гравці галузі почали професійний випуск продукції.

Нова тенденція - це добре продумана упаковка, чіткі та регламентовані інформаційні етикетки, перевірені в лабораторії інгредієнти, стандартизоване дозування і сучасний брендинг.

У дизайні упаковки використовуються елементи традиційних споживчих брендів. Картриджі з органічною лікарською смолою від компанії Moxie, бренду продукції канабісу з Каліфорнії, поставляються в пластикових і металевих баночках всередині барвистої, сучасної коробки з принтом зебри, яка не буде недоречною на прилавку парфумерії в універмазі.

В асортименті марихуани від компанії "Kiva Confections" використовуються сучасні методи упаковки. Шоколадні батончики "Kiva" з тисненою коричневою обгорткою можуть поміститися на касі в розділі "Цілісні продукти". Їх м'ятні цукерки з мікродозою "Petra" 2,5 мг ТГК поставляються в контейнері, який можна покласти в кишеню куртки і який отримав назву "Mommy Mint". Його творці стверджують, що він знімає напругу і не пригнічує.

Бренд канабісу "Rythm" продає одну восьму унції квітки, висушений зелений бутон, який випаровується і вдихається, в чорній пластиковій банці з мерехтливою етикеткою, схожою на косметику або засіб для волосся, і може поміститися в жіночій сумочці або спортивній сумці. У той час як всі споживачі виграють від більш безпечних, регульованих і простих варіантів використання продуктів, жінки, що вживають канабіс, кажуть, що вони особливо цінують розвинений підхід.

"Мені більше не потрібно зустрічатися з моторошним хлопцем в провулку, щоб отримати грам безіменній грубої трави, - сказала 35-річна Миган Тайлер Шрив, що володіє ресторанним бізнесом в Вірджинії, - "Тепер я можу піти в роздрібний магазин і купити першокласну дизайнерську травку".

"Зміни астрономічні", - заявила вона.

На тлі обмежень і страждань, пов'язаних з Covid-19, легальні продажі канабісу виросли на 46% протягом 2020 року, досягнувши 17,5 млрд доларів, згідно з "BDSA", платформою даних про продаж канабісу, яка завойовує певні позиції на алкогольному ринку США вартістю понад 250 мільярдів доларів. За оцінками декількох операторів канабісу, продажі під час пандемії збільшилися вдвічі або навіть втричі.

Споживачі, які відносяться до покоління Z, в цілому продемонстрували найшвидше зростання споживання під час пандемії Цьому сприяв той факт, що багатьом з них виповнився 21 рік - вік, в якому канабіс можна законно купувати там, де це дозволено. Дестигматизація також грає роль. Деякі молоді споживачі провели роки становлення в штатах, де рекреаційний канабіс для дорослих дозволений, що дуже зручно для них.

Але був також особливий сплеск споживання з боку жінок в порівнянні з чоловіками.

Річні продажі жінкам покоління Z, які народилися в 1997 році або пізніше, зросли в 2020 році швидше в порівнянні з будь-якою іншою категорією споживачів. Вони склали 151%, згідно з даними "Headset", аналітичної компанії з канабісу, яка збирає сукупну інформацію по касових реєстрах. За ними йшли чоловіки покоління Z - 118 %. Міленіали і покоління Z замикають четвірку лідерів з ростом продажів приблизно на 50% і 30% відповідно.

"Майбутнє канабісу за жінками", - сказала Бетані Гомес, керуюча директорка "Brightfield Group", агенції з дослідження ринку канабісу. "Серед жінок споживачів канабісу на порядок більше".

За словами Гомес, зміна громадської думки і все більш витончений дизайн та упаковка допомагають просувати цю тенденцію.

"Він більш прийнятний, більш компактний і більш жіночний", - сказала Бетані Гомес.

Квітки домінують в продажах як у чоловіків, так і у жінок. Згідно з даними "Headset", жінки, споживачі канабісу покоління Z, трохи переоцінюють попередньо згорнуті сигарети з марихуаною, продукти в жувальному вигляді або у вигляді напоїв.

"Ця жінка-покупець хоче бути розважливою, хоче мати щось, що не просто вразить вас", - сказала Тесса Адамс, директор з маркетингу компанії "Moxie".

Користувачі відзначають якість, зручність, портативність і простоту використання нової лінійки продуктів.

"Я не вмію скручувати сигарети, тому отримую конуси або попередньо згорнуті сигарети, наповнені меленою марихуаною і запечатані", - сказала Даніель Джордан, 21-річна дівчина, яка вчиться на техніка ЕКГ. - "Їх так легко набивати".

Вона сказала, що протестований в лабораторних умовах продукт, який вона отримала в одному легальному диспансері, був дуже ефективним і не викликав у неї кашлю або хрипів, в порівнянні з продуктами невідомих брендів від вуличних торговців.

Джордан цінує ейфорію від марихуани. Вона згадала, як нещодавно вона і її друзі каталися на човні і вживали канабіс.

"Я просто набралася кайфу, просто плавала і добре проводила час. Ми всі розслабилися, поїли, трохи позагоряли. Все було добре", - сказала вона.

Коли Джордан палить, вона каже: "Я просто відчуваю, як мене охоплює спокій... Я не відчуваю, що повинна бути в русі".

Жінки-споживачі також заявили, що використовують канабіс для самолікування при діагностованих станах, включаючи тривожність, анорексію, проблеми з увагою, рак підшлункової залози і посттравматичні стресові розлади. Деякі сказали, що призначені таблетки не принесли їм значного полегшення, і вони вважали за краще замість цього використовувати марихуану.

Сідні Чейні, 21-річна представниця служби підтримки клієнтів, сказала, що недавно вживала канабіс, щоб впоратися зі стресом від походу за продуктами. "Це допомогло впоратися з занепокоєнням, викликаним великими натовпами людей", - заявила вона "NBC News" в онлайн-повідомленні. Вона сказала, що у неї синдром дефіциту уваги і гіперактивності, а також вважає, що продукти з канабісу допомагають їй зосередитися і вкластися в терміни.

Лікарі кажуть, що необхідно провести додаткові дослідження, щоб підтвердити ці твердження.

"Самолікування канабісом зазвичай спостерігається у пацієнтів з різними психічними розладами, включаючи тривожні розлади і посттравматичний стресовий розлад", - сказав доктор Сачін Патель, директор психіатрії Медичного центру Університету Вандербільта в Нешвіллі, штат Теннессі, який вивчав вплив канабісу на мозок. "Однак неясно, чи володіє цей підхід істинною терапевтичною ефективністю або чи матиме він довгострокові негативні наслідки".

"Негативи можуть включати в себе десенсибілізацію деяких канабіноїдних рецепторів мозку, що беруть участь в почутті благополуччя та задоволення, що насправді може з часом посилювати тривогу, одночасно підвищуючи толерантність і вживання", - підкреслив Патель.

У середу лідер сенатської більшості Чак Шумер, штат Нью-Йорк, подав на розгляд законопроект про декриміналізацію марихуани на федеральному рівні, який дозволяє штатам вводити свої власні заборони. У цілому надії виробників канабісу на федеральну декриміналізацію ростуть.

Дозвіл працювати на національному рівні дає можливість поділитися продуктом, в який вони вірять, з більшою аудиторією, і збільшення прибутку, але також і підвищення ризиків. Галузь прагне стати схожою на будь-який інший звичайний споживчий товар і завоювати визнання і довіру до своїх брендів.

"Носити бікіні і виглядати зухвало - ці речі вже пішли в минуле", - сказала Крісті Палмер, співзасновник "Kiva Confections", - "Бренди та компанії, що займаються канабісом, беруть участь в програмі і професіоналізуються таким чином, що участь жінок у цій сфері дуже вітається".

Раніше "Телеграф" писав, що Варшавський зоопарк даватиме слоненятам медичний канабіс, щоб вони не нервували.