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Вівторок, 25.05.2021
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З гранатами і арбалетом: в Харкові затримали озброєну до зубів банду жінок (фото)

З гранатами і арбалетом: в Харкові затримали озброєну до зубів банду жінок (фото)
18:24 Сьогодні Телеграф

Харківські копи затримали жіночу банду, яка займалася продажем наркотиків в мережі, та ще й була до зубів озброєна.

Про спецоперацію управління по боротьбі з наркозлочинністю повідомили на сайті облуправління Нацполіціі.

Відомо, що четверо жінок у віці від 26 до 64 років створили інтернет-магазин в месенджері, через який збували так звані "закладки" - наркотики і психотропи. Під час обшуків у жінок знайшли канабіс, рослини конопель, а також значну кількість зброї: автомат, арбалет, гранати і 270 патронів.

За "незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів" харків'янкам загрожує до 12 років в'язниці. Крім того, в суді вони можуть можуть понести відповідальність ще й за незаконне поводження зі зброєю.

Нагадаємо, на Закарпатті в Ужгороді співробітники Міграційної служби та поліції затримали громадянина Вірменії, який входить до списку санкцій осіб України.

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Олена Волкова
Автор: Олена Волкова
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Все по темі:

Наркотики, Банда, Жінки, Харків.
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