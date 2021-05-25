В Закарпатье задержали иностранца из санкционного списка: кто он такой (фото)

На Закарпатье в Ужгороде сотрудники Миграционной службы и полиции задержали гражданина Армении, входящего в санкционный список лиц Украины.
Об этом 24 мая сообщили в Фейсбуке Миграционной службы Закарпатья.
В списке санкций задержанный Манукян Гарник является гражданином Армении и находится под номером 600.
В ГУ Миграционной службы отменили вид на жительство иностранцу и подняли вопрос о принудительном возвращении из страны.
Сообщается, что действия данного лица представляют угрозу нацбезопасности страны.
Фото с места задержания мужчины:
Напомним, что 25 мая сотрудники СБУ обнаружили схрон оружия и боеприпасов в Печерском районе Киева.
10 мая СБУ задержала участника незаконных вооруженных формирований террористов "ДНР" на Донбассе, который пытался провести разведку местности на линии разграничения.