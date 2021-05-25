В Закарпатье задержали иностранца из санкционного списка: кто он такой (фото)

На Закарпатье в Ужгороде сотрудники Миграционной службы и полиции задержали гражданина Армении, входящего в санкционный список лиц Украины.

Об этом 24 мая сообщили в Фейсбуке Миграционной службы Закарпатья.

В списке санкций задержанный Манукян Гарник является гражданином Армении и находится под номером 600.

В ГУ Миграционной службы отменили вид на жительство иностранцу и подняли вопрос о принудительном возвращении из страны.

Сообщается, что действия данного лица представляют угрозу нацбезопасности страны.

Фото с места задержания мужчины:

Напомним, что 25 мая сотрудники СБУ обнаружили схрон оружия и боеприпасов в Печерском районе Киева.

10 мая СБУ задержала участника незаконных вооруженных формирований террористов "ДНР" на Донбассе, который пытался провести разведку местности на линии разграничения.