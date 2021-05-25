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В центре Киева нашли тайник с внушительным арсеналом боеприпасов (фото)

В центре Киева нашли тайник с внушительным арсеналом боеприпасов (фото)
Обновлено 11:52 Сегодня Телеграф СБУ

Служба безопасности Украины обнаружила схрон оружия и боеприпасов в Печерском районе Киева.

Об этом во вторник, 25 мая, сообщает пресс-центр СБ Украины.

"Средства поражения были скрыты в одной из дренажно-штольных систем города, относящихсяк объектам критической инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Правоохранители изъяли из тайника:

  • противотанковый гранатомет РПГ-22;
  • автомат АКМ-74;
  • 4 тротиловые шашки общим весом 1,2 кг
  • почти 1 кг пластида;
  • 6 гранат Ф-1 и РГД-5 с запалами к ним;
  • 5 снаряженных магазинов к автомату;
  • 320 патронов калибра 5,45x39 мм.

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В спецслужбе отметили, что в рамках начатого уголовного производства продолжаются следственно-оперативные действия по установлению лиц, которые обустроили схрон.

Как сообщалось, в Лукьяновском СИЗО Киева показали, где чаще всего прячут запрещенные предметы арестантам во время передач.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 225

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Киев, СБУ, Оружие, Боеприпасы, Тайник.
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