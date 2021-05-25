В центре Киева нашли тайник с внушительным арсеналом боеприпасов (фото)

Служба безопасности Украины обнаружила схрон оружия и боеприпасов в Печерском районе Киева.

Об этом во вторник, 25 мая, сообщает пресс-центр СБ Украины.

"Средства поражения были скрыты в одной из дренажно-штольных систем города, относящихсяк объектам критической инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Правоохранители изъяли из тайника:

противотанковый гранатомет РПГ-22;

автомат АКМ-74;

4 тротиловые шашки общим весом 1,2 кг

почти 1 кг пластида;

6 гранат Ф-1 и РГД-5 с запалами к ним;

5 снаряженных магазинов к автомату;

320 патронов калибра 5,45x39 мм.

В спецслужбе отметили, что в рамках начатого уголовного производства продолжаются следственно-оперативные действия по установлению лиц, которые обустроили схрон.

Как сообщалось, в Лукьяновском СИЗО Киева показали, где чаще всего прячут запрещенные предметы арестантам во время передач.