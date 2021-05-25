В центре Киева нашли тайник с внушительным арсеналом боеприпасов (фото)

Служба безопасности Украины обнаружила схрон оружия и боеприпасов в Печерском районе Киева.
Об этом во вторник, 25 мая, сообщает пресс-центр СБ Украины.
"Средства поражения были скрыты в одной из дренажно-штольных систем города, относящихсяк объектам критической инфраструктуры", - говорится в сообщении.
Правоохранители изъяли из тайника:
В спецслужбе отметили, что в рамках начатого уголовного производства продолжаются следственно-оперативные действия по установлению лиц, которые обустроили схрон.
Как сообщалось, в Лукьяновском СИЗО Киева показали, где чаще всего прячут запрещенные предметы арестантам во время передач.