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Мобилки в книгах и наркотики в орехах: как арестанты в Киеве прячут "запрещенку" (фото)

Мобилки в книгах и наркотики в орехах: как арестанты в Киеве прячут "запрещенку" (фото)
Обновлено 16:21 Сегодня Телеграф

В Лукьяновском СИЗО показали, где чаще всего прячут запрещенные предметы арестантам во время передач.

Соответствующие фото публикует "Сегодня" в Telegram-канале.

На фото видно, что для того, чтобы спрятать, например, деньги, родственники арестантов вырезают полость в туалетной бумаге, и туда кладут деньги. В книге вырезается полость в страницах и туда кладется мобильный телефон. Аналогичные манипуляции проворачивают и с мылом.

Среди запрещенных предметов, которые пытались передать узникам, помимо телефона и денег, еще и наркотики. Это все  прятали в хлебе, мыле, книгах и даже скорлупе грецких орехов.

Как сообщал "Телеграф", ранее в сети появились кадры, сделанные в самой дорогостоящей камере Лукьяновского следственного изолятора Киева.

Также ранее в Лукьяновском СИЗО открыли отремонтированный корпус на 100 арестованных.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 108

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Фото, Лукьяновское СИЗО.
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