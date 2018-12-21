В СИЗО Киева отремонтировали корпус на 100 заключенных

Новости Украины: В Лукьяновском СИЗО открыли отремонтированный корпус на 100 арестованных.

В Киевском следственном изоляторе, более известном как Лукьяновское СИЗО, открыли рассчитанный на 100 арестованных отремонтированный корпус.

Как передает корреспондент, во время официального мероприятия по этому поводу заместитель министра юстиции Денис Чернышев сообщил, что на ремонтные работы потрачены исключительно средства, заработанные предприятиями Государственной уголовно-исполнительной службы Украины.

Кроме этого отремонтированного корпуса, в 2018 году в Киевском следственном изоляторе была проведена реконструкция пищеблока и пункта приема передач.

По словам Чернышева, в начале следующего года начнутся работы по реконструкции старого корпуса СИЗО, так называемой ”Катьки”. Средства на реконструкцию выделила из бюджета Верховная Рада.

Также он рассказал, что в текущем году на реконструкцию корпусов во всей пенитенциарной системе было потрачено почти 50 млн грн и почти все эти средства - средства спецфонда ГУИС.