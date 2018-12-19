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Омбудсмен объяснила смерть гражданина РФ в тюрьме Дрогобыча

Омбудсмен объяснила смерть гражданина РФ в тюрьме Дрогобыча
18:23 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Pixabay

Новости Украины: Причиной гибели россиянина в украинской колонии в Дрогбыче стало падение с лестницы.

Смерть гражданина РФ Валерия Иванова, содержавшегося в Дрогобычской исправительной колонии №40 (Львовская область), наступила вследствие несчастного случая, сообщается на официальном сайте уполномоченного Верховной Рады по правам человека в среду.

"По информации Дрогобычской местной прокуратуры, 9 декабря Валерий Иванов, находясь в комнате отдыха для заключенных, решил закрутить лампочку взамен перегоревшей. Для этого он поднялся по складной лестнице, однако не удержался и упал на спину. Затылочной частью головы он ударился о мусорник, в результате чего наступила смерть", - говорится в сообщении.

Россиянин скончался в тюрьме Львовской области

По факту смерти В.Иванова прокуратура открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с отметкой "несчастный случай".

Следственные действия продолжаются. Окончательные результаты судмедэкспертизы ожидаются через месяц.

Как сообщалось, ряд украинских СМИ сообщили, что отбывающий срок заключения в тюрьме в г.Дрогобыч Львовской области скончался вследствие несчастного случая. В посольстве РФ в Украине подтвердили эту информацию, при этом не сообщили каких-либо подробностей гибели россиянина.

Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко заявляет, что скончавшийся в одной из колоний Украины гражданин РФ воевал в составе незаконных вооруженных формирований на востоке Украины против украинских войск, за что и был осужден, однако российская сторона отказалась его забирать по обмену на украинского политзаключенного.

Политик также отметила, что на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске в среду выступили с инициативой забрать тело умершего представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей, а не консулы РФ, несмотря на то, что все соответствующие украинские службы сразу проинформировали их о смерти российскими гражданина и предложили немедленно связаться с родными, чтобы те забрали тело.

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Львовская область, Тюрьма, Смерть, Дрогобич.
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