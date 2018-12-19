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Россиянин скончался в тюрьме Львовской области

Россиянин скончался в тюрьме Львовской области
16:09 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Pixabay

Новости Украины: В тюрьме в Дрогобиче, что на Львовщине, умер гражданин Российской Федерации.

В посольстве Российской Федерации в Украине подтвердили распространенную в СМИ информацию о гибели гражданина России в одной из тюрем во Львовской области.

"Можем подтвердить, что гражданин России скончался в тюрьме", - сказали в пресс-службе посольства в среду.

При этом собеседник агентства не сообщил каких-либо подробностей гибели гражданина РФ.

"Причина его гибели — несчастный случай. А подробности смерти вскрытие покажет", — сказал источник.

Таким образом, отмечает издание, он исключил, что россиянин был убит сокамерниками.

Ряд украинских СМИ сообщают, что отбывающий срок заключения в тюрьме в г.Дрогобич Львовской области скончался вследствие несчастного случая.

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Украина, Львовская область, РФ, Тюрьма, Смерть, Посольство РФ.
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