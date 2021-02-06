Все удобства за 2000 гривен в сутки: как выглядит VIP-камера Лукьяновского СИЗО (фото)

В сети появились кадры, сделанные в самой дорогостоящей камере Лукьяновского следственного изолятора Киева.

Фотографиями поделились Телеграм-каналы "Киев без цензуры" и "Вартові Еспресо".

Отмечается, что в камере есть отдельный душ, микроволновка, плазменный телевизор, кондиционер и холодильник.

Также в камере сделан свежий ремонт.

Стоимость проживания в этом "номере" составляет две тысячи гривен в сутки или восемь тысяч гривен в неделю.

Как сообщалось ранее, подземный переход на Европейской площади в Киеве усилиями художника превратился в коридор СИЗО.

Позже стало известно, что автором арт-проекта оказался грузинский художник Давид Кухалашвили. По его словам, проект был посвящен 98 политическим заключенным из оккупированного Крыма, которые незаконно содержатся в неволе.