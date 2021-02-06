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Все удобства за 2000 гривен в сутки: как выглядит VIP-камера Лукьяновского СИЗО (фото)

Все удобства за 2000 гривен в сутки: как выглядит VIP-камера Лукьяновского СИЗО (фото)
Обновлено 21:57 Сегодня Телеграф Фото: Телеграм

В сети появились кадры, сделанные в самой дорогостоящей камере Лукьяновского следственного изолятора Киева. 

Фотографиями поделились Телеграм-каналы "Киев без цензуры" и "Вартові Еспресо". 

Отмечается, что в камере есть отдельный душ, микроволновка, плазменный телевизор, кондиционер и холодильник. 

Также в камере сделан свежий ремонт. 

Стоимость проживания в этом "номере" составляет две тысячи гривен в сутки или восемь тысяч гривен в неделю.

Как сообщалось ранее, подземный переход на Европейской площади в Киеве усилиями художника превратился в коридор СИЗО.

Позже стало известно, что автором арт-проекта оказался грузинский художник Давид Кухалашвили. По его словам, проект был посвящен 98 политическим заключенным из оккупированного Крыма, которые незаконно содержатся в неволе. 

 

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Киев, СИЗО, Лукьяновское СИЗО.
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