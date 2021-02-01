Порыв фантазии: в Киеве подземный переход "превратили" в СИЗО (фото)

Свежий подход к реальности могли наблюдать жители столицы утром 1 февраля. Подземный переход н на европейской площади был зарисован графити, имитирующей кородор в следственном изоляторе. Что именно хотели этим сказать неизвестные художники история умалчивает.

Картины делали в спешке и видно что недавно. О чем указывают банки из-под краски на полу в переходе и малярный скотч.

Интересна реакция киевлян на подобный перфоманс. Так Владимир Шамрай (известный в сетях как Адольфыч), будучи сам бывшим заключенным вспомнил старое название Европейской площади Адольф-Гитлер-Плац. В комментариях люди упоминают, что народ готовят к чему то интересному.

Напомним, что министерство юстиции передумало продавать Лукьяновское СИЗО. Теперь там будет отель и ремонт.