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Порыв фантазии: в Киеве подземный переход "превратили" в СИЗО (фото)

Порыв фантазии: в Киеве подземный переход "превратили" в СИЗО (фото)
16:30 Сегодня Телеграф

Свежий подход к реальности могли наблюдать жители столицы утром 1 февраля. Подземный переход н на европейской площади был  зарисован графити, имитирующей кородор в следственном изоляторе. Что именно хотели этим сказать неизвестные художники история умалчивает.

переход

Картины делали в спешке и видно что недавно. О чем указывают банки из-под краски на полу в переходе  и малярный скотч.

Интересна реакция киевлян на подобный перфоманс. Так Владимир Шамрай (известный в сетях как Адольфыч), будучи сам бывшим заключенным вспомнил старое название Европейской площади  Адольф-Гитлер-Плац. В комментариях люди упоминают, что народ готовят к чему то интересному.

Напомним, что министерство юстиции передумало продавать Лукьяновское СИЗО. Теперь там будет отель и ремонт.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
Просмотры: 418

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Киев, СИЗО, графити.
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