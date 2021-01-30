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Минюст передумал продавать Лукьяновское СИЗО: что будет с изолятором

Минюст передумал продавать Лукьяновское СИЗО: что будет с изолятором
00:28 Сегодня Телеграф

Министерство юстиции не планирует продавать Лукьяновское СИЗО. Об этом в эфире "Настоящее Время" рассказал глава ведомства Денис Малюська. По словам чиновника в изоляторе содержатся более двух тысяч человек, которых нет возможности вывезти всех за территорию города. Планируется перевод тысячи человек в новое СИЗО. Его построят под Борисполем. Это даст возможность освободить самый старый корпус Лукьяновки, известный в народе как "Катька". По легенде он был построен еще при Екатерине ІІ.

"Он очень красивый архитектурно, это очень солидное старое здание. Из него в течение нескольких лет после переезда мы планируем запустить что-то вроде гостиницы. Мы точно будем там предоставлять платные услуги по проживанию. Этот подход – размещение гостиниц в здании бывших тюрем – достаточно интересный, экзотический. В Европе он пользуется спросом", – рассказал Денис Малюська.

Остальные здания продолжат выполнять свои прямые функции по содержанию заключенных. Как минимум ближайшие 10 лет. В данный момент в них проводятся ремонтные работы, чтобы привести помещения в нормальное состояние.

"Когда я вступил в должность и туда приехал это был ужас. Там не было индивидуальных кроватей, а люди иногда спали по очереди, потому что всем не хватало мест. Сейчас ситуация выглядит абсолютно по-другому. Но до стандартов Европы нам еще есть куда расти", – отмечает министр.

Финансы на содержание и улучшение системы содержания заключенных планируют брать из внутренних ресурсов, без посягательств на деньги плательщиков налогов.

Ранее, в мае 2020 года Минюст запустил появления в следственных изоляторах платных камер.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
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Лукьяновское СИЗО, Денис Малюська.
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