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Платные камеры в СИЗО: как выглядят и сколько будут стоить

Платные камеры в СИЗО: как выглядят и сколько будут стоить
14:12 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук
В Житомире появилась платная камера в следственном изоляторе. Фото СИЗО и цен опубликовал на своей странице в Facebook министр юстиции Денис Малюська.

Платная камера на сутки будет стоить там 610 гривень, на неделю – 2070 гривень, на месяц – 3940 гривень.

Такие камеры уже открыты в большинстве СИЗО областных центров, пояснил ранее министр. За счет средств, полученных от платных камер, уже начат ремонт бесплатных камер следственных изоляторов.

Платные камеры Минюст запустил в мае 2020 года.

Малюська рассказал, куда идут деньги с "платных" камер в тюрьмах

Тогда глава министерства убеждал, что их введение позволит побороть коррупцию, поскольку средства будут поступать в бюджетный фонд, а также позволит найти дополнительное финансирование для следственных изоляторов.

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Все по теме:

СИЗО, Минюст, Денис Малюська.

Автор:

Телеграф
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