Платные камеры в СИЗО: как выглядят и сколько будут стоить

Платная камера на сутки будет стоить там 610 гривень, на неделю – 2070 гривень, на месяц – 3940 гривень.
Такие камеры уже открыты в большинстве СИЗО областных центров, пояснил ранее министр. За счет средств, полученных от платных камер, уже начат ремонт бесплатных камер следственных изоляторов.
Платные камеры Минюст запустил в мае 2020 года.
Тогда глава министерства убеждал, что их введение позволит побороть коррупцию, поскольку средства будут поступать в бюджетный фонд, а также позволит найти дополнительное финансирование для следственных изоляторов.