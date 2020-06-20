Платные камеры в СИЗО: как выглядят и сколько будут стоить

В Житомире появилась платная камера в следственном изоляторе. Фото СИЗО и цен опубликовал на своей странице в Facebook министр юстиции Денис Малюська.

Платная камера на сутки будет стоить там 610 гривень, на неделю – 2070 гривень, на месяц – 3940 гривень.

Такие камеры уже открыты в большинстве СИЗО областных центров, пояснил ранее министр. За счет средств, полученных от платных камер, уже начат ремонт бесплатных камер следственных изоляторов.

Платные камеры Минюст запустил в мае 2020 года.

Тогда глава министерства убеждал, что их введение позволит побороть коррупцию, поскольку средства будут поступать в бюджетный фонд, а также позволит найти дополнительное финансирование для следственных изоляторов.