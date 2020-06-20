Малюська рассказал, куда идут деньги с "платных" камер в тюрьмах

Ранее заработанные на них деньги не попадали в бюджет.

За счет средств, полученных от платных камер, уже начат ремонт бесплатных камер следственных изоляторов.

Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська в эфире телеканала "112 Украина".

"Мы делаем ремонт за счет тех средств, которые заработали, платные камеры сейчас более 125 тыс. грн принесли, в основном в Киеве, и это уже несколько камер бесплатных, которые мы сейчас ремонтируем ", - заявил министр.

О платных камерах в СИЗО, Малюська уточнил, что ранее они также существовали, но были нелегальными. Заработанные на них деньги не попадали в бюджет.

"Мы уже открыли в большей части областных центров платные камеры. Вот на этом уикенде мы откроем в четырех областных центрах новые платные камеры, отремонтированные, которые также будут генерировать доход для того, чтобы ремонтировать бесплатные камеры", - уточнил Малюська.