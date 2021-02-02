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Стало известно, кто и зачем превратил в СИЗО подземный переход в Киеве

Стало известно, кто и зачем превратил в СИЗО подземный переход в Киеве
10:11 Сегодня Телеграф

Автором граффити-проекта, в ходе которого подземный переход на Европейской площади в Киеве превратился в СИЗО, является грузинский художник Давид Кухалашвили.

Об этом сообщает "КрымSOS" в Facebook.

Оказывается, проект посвящен 98 крымским политзаключенным, которых Кремль незаконно удерживает в неволе. По задумке организаторов проекта - "КрымSOS" та тбилисской платформы ARTIФ, таким образом украинцы смогут узнать истории каждого из пленных, кого оккупационные власти РФ разлучили с родными за их религиозные и политические взгляды.

В комментариях к посту пользователи поблагодарили художника, уточнив, что такой переход неплохо было бы сделать неподалеку от российского посольства.

"Лучше было бы где-то на Воздухофлотском проспекте, где расположено Посольство РФ", "Спасибо за привлечение внимания к политзаключенным такой акцией, это очень важно", - отметили в сети.

Комментарии к фото с граффити в подземном переходе Киева

Как сообщал "Телеграф", ранее украинцев взволновала карта тюрем в ОРДО.

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
Просмотры: 357

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Киев, СИЗО, Подземный переход.
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