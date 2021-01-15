Больше, чем театров: сеть взволновала карта тюрем в ОРДО

Сеть озадачило фото карты количества тюрем в ОРДО.
Об этом в своем Фейсбуке сообщил бывший руководитель Луганской ОВГА и экс-заместитель главы МинВОТ Георгий Тука.
В свою очередь эта новость не могла остаться без внимания пользователей сети.
Украинцев озадачило данное фото карты тюрем.
Стоит отметить, что на заводе "Донгормаш" в Донецке люди толпой увольняются с работы и такая ситуация по всему ОРДЛО.
Напомним, что в оккупированном Донецке и других городах области, находящихся под контролем группировки "ДНР" можно увидеть разруху, серость, а местами и полное отсутствие людей.