Больше, чем театров: сеть взволновала карта тюрем в ОРДО

Сеть озадачило фото карты количества тюрем в ОРДО.

Об этом в своем Фейсбуке сообщил бывший руководитель Луганской ОВГА и экс-заместитель главы МинВОТ Георгий Тука.

"А вы знаете, что это за красные квадраты? Это тюрьмы " молодой республики "!..", - отметил он в своем комментарии.

В свою очередь эта новость не могла остаться без внимания пользователей сети.

Украинцев озадачило данное фото карты тюрем.

Стоит отметить, что на заводе "Донгормаш" в Донецке люди толпой увольняются с работы и такая ситуация по всему ОРДЛО.

Напомним, что в оккупированном Донецке и других городах области, находящихся под контролем группировки "ДНР" можно увидеть разруху, серость, а местами и полное отсутствие людей.