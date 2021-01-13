Никто не хочет работать за гроши: стало известно о катастрофической ситуации на заводе в Донецке

На заводе "Донгормаш" в Донецке люди толпой увольняются с работы и такая ситуация по всему ОРДЛО.

Об этом сообщил украинский журналист Денис Казанский.

По заявленной информации, за декабрь 2020 года из предприятия уволились 20 человек, а приняли только 8. Всему виной "охранная" реформа на заводе. В результате изменения графика работы ушли 14 человек. А в конце месяца снова приняли решение вернуть старый график работы.

В то же время провалили набор новых работников. "При проведении достаточно мощной рекламной кампании, не встречается заинтересованности среди соискателей. Это связанно с устоявшейся негативной славой о предприятии как нестабильном, так и с давно устаревшими, неконткурентными на нынешнем рынке труда окладами основных рабочих", - отметили в соцсети завода.

"Люди увольняются, работать за гроши никто не хочет, предприятие понемногу движется к закрытию. Наглядные итоги прихода "русского мира"", - подчеркнул журналист.

Ситуация на заводе "Донгормаш" в Донецке. Люди увольняются, работать за гроши никто не хочет, предприятие понемногу движется к закрытию. И такая ситуация во всем ОРДЛО. Наглядные итоги прихода "русского мира" pic.twitter.com/5HW37ZxTmg — Денис Казанський (@den_kazansky) January 12, 2021

Стоит напомнить, что ранее в сети показали кадры из оккупированного Донецка и других городов области, находящихся под контролем группировки "ДНР", на которых можно увидеть разруху, серость, а местами и полное отсутствие людей.