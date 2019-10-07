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На Луганщине задержали женщин, которые наладили сбыт наркотиков в интернете

На Луганщине задержали женщин, которые наладили сбыт наркотиков в интернете
05:40 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:На Луганщине две женщины продавали наркотики в интернете.

В Луганской области задержаны две женщины, которые с помощью интернета сбывали наркотики, изъято 60 пакетов с психотропными веществами, сообщила пресс-секретарь полиции Луганской области Татьяна Погукай.

"34-х и 37-летние жительницы Северодонецка, одна из которых была ранее судима за наркопреступления, через Интернет с помощью Messenger Telegram и электронного кошелька ЕasyPay по схеме тайников так называемых "закладок" сбывали особо опасные психотропные вещества PVP, амфетамин и наркотическое средство каннабис", – говорится в сообщении на сайте полиции области в воскресенье.

В ходе осмотра места происшествия у женщин изъято 60 пакетов: 38 - с психотропным веществом PVP, 12 - с психотропным веществом амфетамин и 10 пакетов с наркотическим средством каннабис.

В полиции отметили, что во время обыска по месту жительства ранее судимой женщины было изъято почти 300 грамм психотропного вещества PVP, 500 грамм наркотического средства каннабис, 5 грамм психотропного вещества амфетамин, электронные весы, записи по сбыту, приборы для упаковки наркотиков.

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По данному факту проводится досудебное следствие по рамках уголовного производства открытого по ч.2 ст.307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК Украины. Одна из женщин задержана в порядке статьи 208 УПК Украины. Досудебное следствие продолжается.

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Наркотики, Интернет, Полиция, Луганщина, Татьяна Погукай.
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