Руководитель подразделения по борьбе с наркопреступностью Бердичева попался на торговле наркотиками

Новости Украины:В Житомирской области задержали полицейского, который торговал наркотиками.

В Житомирской области задержали полицейского, который торговал наркотиками.

Об этом сообщили в департаменте внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

"Внутренняя безопасность НПУ и следователи ГБР, под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины, задокументировали и задержали руководителя одного из подразделений Управления противодействия наркопреступности (УПН) полиции Житомирской области. Капитан полиции вместо борьбы с криминальным бизнесом наладил его развитие на вверенной территории", - говорится в сообщении.

Работники Житомирского управления Департамента внутренней безопасности НПУ установили причастность к преступной деятельности одного из сотрудников руководящего состава полиции Житомирской области. Начальник межрайонного сектора УПН был уличен в организации схемы распространения наркотических средств и сырья.

Согласно собранным материалам внутренней безопасности НПУ следователи Территориального управления ГБР, расположенного в городе Хмельницкий, под процессуальным руководством ГПУ, начали уголовное производство по части 2 статьи 307 Уголовного кодекса Украины.

"Чиновник полиции предоставлял наркотические средства и наркосырье дилерам для дальнейшего сбыта ими на территории города Бердичева и Бердичевского района, получая средства от прибыли. Оперативники УВБ и следователи ГБР провели оперативные закупки марихуаны у капитана полиции. После проведения экспертизы, на очередном сбыте наркотического средства злоумышленника задержали. Во время личного обыска у дилера в погонах выявлен метадон", - информирует департамент внутренней безопасности Нацполиции.

На основании ст.208 УПК Украины фигурант преступления задержан. Ему объявлено подозрение и в ближайшее время будет избрана мера пресечения. За совершенное должностному лицу полиции грозит лишение свободы. Продолжаются следственные действия с целью установления сообщников дилера и привлечения их к ответственности.

Если вину правоохранителя докажут, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.