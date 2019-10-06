Страшное ДТП на Полтавщине: мужчину и женщину дважды переехали

Новости Украины:В полтавской области два человека, мужчина и женщина, скончались в ДТП от полученных травм после повторного наезда.

В Кременчуге, 5 октября около 19 часов 22-летний водитель автомобиля Audi 80 совершил наезд на мужчину 1963 года, после чего автомобиль Chery Amulet под управлением водителя 1985 года рождения повторно совершил наезд на потерпевшего.

В результате дорожно-транспортного происшествия 56-летний мужчина от полученных травм скончался в реанимационном отделении городской больницы.

Другое подобное происшествие случилось в Миргороде 5 октября около 19:30. Предварительно известно, что 30-летний водитель автомобиля ВАЗ двигаясь в направлении центра города совершил наезд на женщину-пешехода, после чего водитель автомобиля Daewoo Lanos, который двигался во встречном направлении, повторно совершил наезд на тело потерпевшей в ДТП. От полученных травм 52-летняя женщина-пешеход погибла.

По двум фактам сведения внесены в Единый реестр досудебного расследования по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.