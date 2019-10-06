Скачать
Воскресенье, 06.10.2019
Полиция останется в Золотом после разведения войск
Полиция останется в Золотом после разведения войск
Участники вече против "формулы Штайнмайера" пикетируют офис Зеленского
Участники вече против "формулы Штайнмайера" пикетируют офис Зеленского
Шахтер одержал десятую к ряду победу в УПЛ, обыграв Днепр-1 (Фото, Видео)
Шахтер одержал десятую к ряду победу в УПЛ, обыграв Днепр-1 (Фото, Видео)
Ушла из жизни украинская актриса театра и кино
Ушла из жизни украинская актриса театра и кино

Страшное ДТП на Полтавщине: мужчину и женщину дважды переехали

Страшное ДТП на Полтавщине: мужчину и женщину дважды переехали
17:04 Сегодня Телеграф УНН Фото: Facebook

Новости Украины:В полтавской области два человека, мужчина и женщина, скончались в ДТП от полученных травм после повторного наезда.

В Кременчуге, 5 октября около 19 часов 22-летний водитель автомобиля Audi 80 совершил наезд на мужчину 1963 года, после чего автомобиль Chery Amulet под управлением водителя 1985 года рождения повторно совершил наезд на потерпевшего.

В результате дорожно-транспортного происшествия 56-летний мужчина от полученных травм скончался в реанимационном отделении городской больницы.

Другое подобное происшествие случилось в Миргороде 5 октября около 19:30. Предварительно известно, что 30-летний водитель автомобиля ВАЗ двигаясь в направлении центра города совершил наезд на женщину-пешехода, после чего водитель автомобиля Daewoo Lanos, который двигался во встречном направлении, повторно совершил наезд на тело потерпевшей в ДТП. От полученных травм 52-летняя женщина-пешеход погибла.

Задавил напарника: полиция расследует ДТП в Черновицкой области

По двум фактам сведения внесены в Единый реестр досудебного расследования по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ДТП, Кременчуг, Полтавская область, Погибшие, Миргород, Нацполиция.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В два раза полезнее, чем считалось ранее: в чем секрет грецких орехов
02 Причины исчезновения цивилизации Майя
03 Десна одержала победу над Олимпиком на последней минуте матча (Видео)
04 Sia тяжело больна: от чего страдает австралийская певица (Фото)
05 Помпео: Мы точно знаем, что делаем в Украине
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Отдельные регионы Украины &quot;приморозит&quot;: прогнозы синоптиков
Отдельные регионы Украины "приморозит": прогнозы синоптиков
Разумков обратился ко всем педагогам Украины
Разумков обратился ко всем педагогам Украины
Львовяне присоединились к акции против &quot;формулы Штайнмайера&quot; (Видео)
Львовяне протестуют против "формулы Штайнмайера"
Зак Эфрон в Marvel: сможет ли актер присоединиться к &quot;Стражам галактики&quot; (Фото)
Зак Эфрон в Marvel: сможет ли актер присоединиться к "Стражам галактики" (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь