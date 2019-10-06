Задавил напарника: полиция расследует ДТП в Черновицкой области (Фото)

Новости Украины:В Черновицкой области водитель экскаватора задавил напарника насмерть.

В Черновицкой области в селе Вороновица водитель экскаватора наехал на своего напарника, вследствие чего мужчина погиб.

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

62-летний водитель вместе с 45-летним напарником чистили берег Днестра. Напарник водителя начал проверять исправность узлов и агрегатов, когда на него наехал экскаватор.

Согласно информации правоохранителей, от полученных травм, несовместимых с жизнью, потерпевший скончался на месте.

Тело погибшего направили на судебно-медицинскую экспертизу. По факту ДТП со смертельным исходом следователи Кельменецкого отдела полиции начали уголовное производство.