Причина взрыва в Марьинке: у полиции выдвинули версию

Новости Украины:Правоохранители считают, что причиной взрыва в Марьинке является семейный скандал.

В полиции назвали причину взрыва в жилом доме в Марьинке Донецкой области, жертвами которого стали два человека.

Как сообщает пресс-служба Национальной полиции, по данным правоохранителей, инцидент произошел из-за семейной ссоры, в ходе которой мужчина привел в действие гранату и подорвал себя с женой. В результате взрыва 51-летний мужчина и 49-летняя женщина погибли на месте.

"Между супругами возникла ссора из-за ревности. Мужчина достал боеприпас и взорвал себя вместе с женой. На месте происшествия эксперты обнаружили остатки гранаты РГО", – отметили в полиции.

Событие было квалифицировано по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса, то есть умышленное убийство. Следователи проверяют версию совершения самоубийства.l