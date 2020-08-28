Щоб слоники не нервували: для експерименту їм дадуть медичний канабіс

Варшавський зоопарк заявив в середу, що почне давати своїм слонам медичну марихуану в рамках новаторського пілотного проекту, щоб перевірити, як вона знижує рівень їх стресу.

Трьом африканським слонам в зоопарку через хоботи будуть введені рідкі дози високої концентрації розслабляючого каннабіноіда КБД (канабідіол). Ветеринар заявив, що канабідіол не викликає ейфорії або шкідливих побічних ефектів для печінки і нирок.

Медичний каннабіс використовується у всьому світі для лікування собак і коней, але "це, ймовірно, перша в своєму роді ініціатива для слонів", - заявила в інтерв'ю для AFP ветеринар, відповідальний за проект, Агнешка Чуйковська.

"Це спроба знайти нову природну альтернативу існуючим методам боротьби зі стресом, особливо фармацевтичних препаратів", -сказала Чуйковський.

За її словами, проект реалізується якраз вчасно, оскільки стаду зоопарку нещодавно довелося пережити смерть своєї альфа-самки. У зоопарку стежать за стресом слонів, перевіряючи рівень їх гормонів і спостерігаючи за поведінкою. Чуйковська заявила, що пройде близько двох років, перш ніж її команда доб'ється будь-яких переконливих результатів. У разі успіху цю ініціативу можна було б спробувати з іншими тваринами, що живуть в неволі.

"Попри те, що деякі могли собі уявити, слони не використовуватимуть трубки з каннабісом", - підкреслила керівник проекту. Початкові дози будуть порівнянні з дозами для коней: в ампулі міститься дюжина крапель олії каннабідіола, прийом буде здійснюватися два або три рази на день. "Самка Фредеріка вже мала шанс спробувати це, і вона не сказала" ні", - робить висновок Чуйковська.