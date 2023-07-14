Легалізація медичного канабісу не перетворить Україну на Колумбію: Ігор Кузін пояснив, чому

Норми з контролю не будуть відрізнятися від тих, що застосовують до інших наркотичних засобів

Верховна Рада підтримала законопроєкт про медичний канабіс у першому читанні. Дехто побоюється, що це загрожує розгулом неконтрольованих наркотичних препаратів, проте цього не станеться.

Заступник міністра охорони здоров'я Ігор Кузін розповів "Телеграфу", чому побоювання, що Україна перетвориться на Колумбію — безпідставні.

"Україна має власне виробництво наркотичних препаратів. Щонайменше три вітчизняні заводи виробляють наркотичні ліки, які продають в аптеках, відпускають за рецептами і підлягають відповідним нормам закону. Це поштучний облік, контроль завезення, контроль як з точки зору виробництва, так і розповсюдження в аптечних мережах", — пояснив він.

Кузін додав, що по суті, прийняття закону дасть лише можливість застосовувати препарати на основі медичного канабісу в клінічній практиці та нормативно врегулює ці процеси.

"Норми стосовно контролю не будуть відрізнятися від тих, що застосовують до інших наркотичних засобів", – резюмував заступник міністра охорони здоров'я.

Детальніше читайте у матеріалі "Телеграфа": Не сигарети і не таблетки: Ігор Кузін розповів, як в Україні прийматимуть медичний канабіс