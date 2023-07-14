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Легализация медицинского каннабиса не превратит Украину в Колумбию: Игорь Кузин объяснил, почему

Автор
Елена Руденко Елена Руденко
Дата публикации
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Автор
Препараты на основе каннабиса незаменимы для облегчения состояния пациентов при некоторых заболеваниях Новость обновлена 14 июля 2023, 08:49
Препараты на основе каннабиса незаменимы для облегчения состояния пациентов при некоторых заболеваниях. Фото Freepik

Нормы по контролю не будут отличаться от применяемых к другим наркотическим средствам

Верховная Рада поддержала законопроект о медицинском каннабисе в первом чтении. Некоторые опасаются, что это чревато разгулом неконтролируемых наркотических препаратов, однако этого не произойдет.

Заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин рассказал "Телеграфу", почему опасения, что Украина превратится в Колумбию — безосновательны.

"Украина имеет собственное производство наркотических препаратов. По меньшей мере, три отечественных завода производят наркотические лекарства, которые продают в аптеках, отпускают по рецептам и подлежат соответствующим нормам закона. Это поштучный учет, контроль завоза, контроль как с точки зрения производства, так и распространение в аптечных сетях", – объяснил он.

Кузин добавил, что, по сути, принятие закона даст возможность применять препараты на основе медицинского каннабиса в клинической практике и нормативно урегулирует эти процессы.

"Нормы по контролю не будут отличаться от применяемых к другим наркотическим средствам", — резюмировал замминистра здравоохранения.

Подробнее читайте в материале "Телеграфа": Не сигареты и не таблетки: Игорь Кузин рассказал, как в Украине будут принимать медицинский каннабис

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#Легализация #Каннабис #Ігор Кузін #Медичний канабіс