При каких заболеваниях украинцам выпишут медицинский каннабис: в Минздраве дали ответ

Верховная Рада Украины поддержала законопроект №7457 о легализации медицинского каннабиса в первом чтении.

Верховная Рада поддержала законопроект №7457 о легализации медицинского каннабиса в первом чтении. В обществе возникли опасения, что принятие этого документа может способствовать распространению наркомании в Украине.

Поэтому "Телеграф" разбирался, при каких именно заболеваниях украинцам выпишут медицинский каннабис. В их число входят:

неврологические заболевания: рассеянный склероз, эпилепсия (по предварительному заключению, каннабис может оказать положительное влияние на лечение болезни Альцгеймера, болезни Хантингтона и синдрома Туретта);

заболевания пищеварительного тракта (конопля оказывает значительный положительный эффект на облегчение побочных эффектов при химиотерапии при онкозаболеваниях (особенно при тошноте и рвоте) и побочные эффекты, связанные с лечением ВИЧ/СПИД;

по предварительным выводам, положительный эффект наблюдается также в отношении язвенного колита и болезни Крона, а также при воспалении и дисфункции моторики кишечника;

препараты на основе каннабиса используют для усиления аппетита при заболеваниях, приводящих к потере веса и истощению);

наркотическая зависимость и проблемы психического характера (по предварительным доказательствам, эффективно использование каннабиса в качестве заместительной терапии для опиоидов, стимуляторов (в частности, кокаина) и алкоголя, а также для преодоления тревоги, посттравматических стрессовых расстройств и нарушения сна);

хроническая боль невропатического происхождения;

паллиативная помощь (для облегчения комплекса симптомов у онкобольных, нуждающихся в паллиативной помощи, включая облегчение боли, расстройств питания, налаживание сна).

Как пояснил "Телеграфу" заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Игорь Кузин, фитоканабиноиды оказывают высокоэффективное антимикробное действие (на стафилококки и стрептококки), а также демонстрируют заметный положительный эффект при лечении различных заболеваний иммунной системы, артрита и разных форм склероза, герпеса, диабетической нейропатии, анорексии и многих других недугов.

Речь пойдет, прежде всего, о геронтологических заболеваниях – болезни Альцгеймера и психических расстройствах, которые возникают в конце жизни, – говорит чиновник о приоритетных и первоочередных направлениях применения медицинского каннабиса в Украине.

Также это все состояния, относящиеся к боли, особенно – к хронической. Все состояния, где есть тяжелая и длительная реабилитация, а также посттравматическое стрессовое расстройство или патологические тяжелые состояния, связанные с любым стрессом. Одно из направлений применения препаратов на основе каннабиса – лечение посттравматического стрессового расстройства (ПТСР).

В Украине пока не разработаны протоколы применения препаратов на основе каннабиса. Любое назначение лекарственного средства должно сопровождаться отечественным протоколом лечения, отметил замминистра.

Больше о медицинском каннабисе читайте на сайте "Телеграфа" в статье: "Не сигареты и не таблетки: Игорь Кузин рассказал, как в Украине будут принимать медицинский каннаби ".

Ранее "Телеграф" объяснял, что легализация медицинского каннабиса не превратит Украину в Колумбию.