Чи станеться диво? В МОЗ розповіли, коли на півдні можна буде купатися

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін прокоментував "Телеграфу" ситуацію на півдні країни у постраждалих від теракту на Каховській ГЕС регіонах

"Орієнтовно для того, щоб відбулося повне самоочищення води, повинно пройти сумарно від 2 до 3 місяців, – зазначив у коментарі "Телеграфу" Ігор Кузін. – Зараз ми бачимо, що це якраз середина[зазначеного терміну], і хоча показники кращі, ніж були на початку цієї надзвичайної ситуації, вони все одно перевищують норми принаймні по трьох групах показників – мікробіологічні, вірусологічні, паразитологічні".

Головсний сантіарний лікар України Ігор Кузін застерігає: купатись цього сезону на півдні країни не варто

Тож, підсумував посадовець, вода поки що не є безпечною, і, скоріш за все, впродовж літнього періоду безпечною не стане. Нагадаємо, що мова йде про відкриті водойми у п'яти постраждалих регіонах: Херсонській, Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській і Запорізькій областях.

Щодо води у Дніпрі вище Каховської ГЕС, за словами посадовця, там ознак патологічних забруднень, вірусологічних проблем немає.

Ігор Кузін зазначив також, що збільшення звернень щодо паразитарних захворювань на Півдні також не спостерігається. Швидше за все, через те, що механізм заборони купання спрацював: військова адміністрація по кожному регіону відреагувала швидко і чітко, в п'яти областях всюди були розклеєні листівки із відповідною забороною, посилені наряди національної поліції тощо.

Посадовець також зазначив, що уся вода, яка постачається в постраждалі населені пункти, в тому числі — бутильована і та, що постачається у цистернах, – проходить додатковий контроль і є безпечною для споживання.

Робота над визначенням рівня забрудненості ґрунтів ще триває.

"По території Миколаївської і Херсонської областей є перевищення по нафтопродуктах, – зазначив Ігор Кузін. – Це цілком зрозуміло, тому що там відбувся витік мастила із машинної зали гідроелектростанції, також підтоплено декілька автозаправних станцій, тому таке забруднення є цілком очікуваним".

Результати щодо показників біологічного забруднення ґрунтів можуть з'явитись впродовж наступних двох тижнів.