В Минздраве рассказали, когда на юге Украины можно будет купаться

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин прокомментировал "Телеграфу" ситуацию на юге страны в пострадавших от теракта на Каховской ГЭС регионах

"Ориентировочно для того, чтобы произошло полное самоочищение воды, должно пройти суммарно от 2 до 3 месяцев, – отметил в комментарии "Телеграфу" Игорь Кузин. – Сейчас мы видим, что это как раз середина [указанного срока], и хотя показатели лучше, чем были в начале этой чрезвычайной ситуации, они все равно превышают нормы, по крайней мере, по трем группам показателей – микробиологической, вирусологической, паразитологической».

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин предостерегает: купаться в этом сезоне на юге страны не выйдет

Поэтому, подытожил чиновник, вода пока небезопасна, и, скорее всего, в течение летнего периода безопасной не станет. Напомним, что речь идет об открытых водоемах в пяти пострадавших регионах: Херсонской, Одесской, Николаевской, Днепропетровской и Запорожской областях.

Относительно воды в Днепре выше Каховской ГЭС, по словам чиновника, там признаков патологических загрязнений, вирусологических проблем нет.

Игорь Кузин отметил также, что увеличения обращений по паразитарным заболеваниям на Юге также не наблюдается. Скорее всего, из-за того, что механизм запрета купания сработал: военная администрация по каждому региону отреагировала быстро и четко, в пяти областях повсюду были расклеены листовки с соответствующим запретом, усилены наряды национальной полиции и т.д.

Чиновник также отметил, что вся вода, которая поставляется в пострадавшие населенные пункты, в том числе — бутилированная и поставляемая в цистернах, проходит дополнительный контроль и безопасна для потребления.

Работа над определением уровня загрязненности почв продолжается.

"По территории Николаевской и Херсонской областей есть превышение по нефтепродуктам, – отметил Игорь Кузин. – Это вполне понятно, потому что там произошла утечка машинного масла из машинного зала гидроэлектростанции, также подтоплено несколько автозаправочных станций, поэтому такое загрязнение вполне ожидаемо".

Результаты показателей биологического загрязнения почв могут появиться в течение следующих двух недель.