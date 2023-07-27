Черные трансплантологи и зараженная донорская кровь: чем еще российские ИПСО пугают украинцев

Более 1900 статей с дезинформацией о системе здравоохранения Украины обнаружили фактчекеры в нашем инфопространстве

С июня 2022 года фактчекеры из VoxCheck обнаружили более 1900 статей на 143 уникальных темы, которыми российские и пророссийские источники манипулировали, чтобы подорвать доверие украинцев к отечественной системе здравоохранения.

И не только украинцев — российские информационно-психологические операции (ИПСО) работают на европейцев и, конечно, самих россиян. К примеру, европейцев пугают страшной эпидемией СПИДа, которая может распространиться в ЕС из-за украинских беженцев. Россиянам рассказывают, что Украина не вакцинирует своих детей, и только российские врачи наводят порядок в этом вопросе.

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Наиболее живучей оказалась ИПСО о "черных" трансплантологах. А наиболее наглым — вброс о зараженной донорской крови, которую нам якобы поставило НАТО.

Страшилка о "черных" трансплантологах

"Россияне, к сожалению, вдохновляются нашими уязвимостями, — говорит руководитель департамента противодействия информационным угрозам национальной безопасности Центра противодействия дезинформации СНБО Анаит Хоперия. — Например, они находят реальные кейсы. У нас была больница, шесть врачей которой были до войны приговорены из-за "черной" трансплантологии. В 2014 году происходит Революция Достоинства и россияне используют этот кейс: "майдан потрошителей" и т.д. Затем в 2015 году выходит видео с псевдоСБУушником с закрытым лицом, и рассказывается, как все это происходит на поле боя. Что есть какая-то голландка с фамилией Дебрю (мы зафиксировали, что такой женщины не существует), которая из Нидерландов помогает со всем этим.Более того, все это связано с супругой Саакашвили, и тот якобы это контролировал. Вроде бы смешно, СБУ опровергла это видео. Но данное видео 2015 года они используют и по сей день. Мы его фиксировали в 2022 году в TikTok".

Фейкотворцы используют не только фейковые темы, но и фейковых экспертов и фейковых западных журналистов, говорит Анаит Хоперия

Спад этого нарратива, по словам чиновника, начался в 2018 году, но после полномасштабного вторжения снова начались "вбросы" относительно "черной" трансплантологии.

Атаки стали комбинированными, с включением темы беженцев — что наши люди выезжают за границу, их никто не фиксирует, реестр не ведется, если кто потеряется — его забрали на трансплантологию. И даже более того, секретарь совбеза россии николай патрушев тоже использовал эти тезисы: беженцы в Европе оказались в опасности. А значит, мол, надо ехать в "добрую и щедрую россию".

Используют россияне для вбросов и иностранных "экспертов", говорит Анаит Хоперия: "Мы фиксировали неоднократно именно в испаноязычных медиа статьи о "черной" трансплантологии. В Италии есть Гуальфредо де Линчелли (такого журналиста, эксперта тоже не существует), от имени которого публикуется информация, дискредитирующей Украину, и не только на тему здравоохранения".

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Недавно россияне проделали еще более тонкую работу. "Они выложили видео с вотермаркой калужского канала "Нико" (рф) о "черной" трансплантологии, — рассказывает Анаит Хоперия. — Его ретвитнули более 1000 раз. Не было нигде указано, что это Украина, только из комментариев ботов якобы становилось понятно, что это происходит под Изюмом. Видео сразу выложили с английскими субтитрами, оно изначально было ориентировано на международную аудиторию". То есть они вроде бы ничего не указывали, это все "люди", "местные", "узнали".

Эта ИПСО о "черных" трансплантологах — многослойная, направленная на многие целевые аудитории внутри страны и вне ее, но в Украине в первую очередь должна бить по моральному духу военных и их близких. Чтобы боялись идти на фронт, не доверяли ни врачам, ни побратимам.

"Появляются месседжи, например, чтобы скрыть потери, что украинская сторона привлекает "черных" трансплантологов в зоне боевых действий. Параллельно появляются месседжи о том, что страна таким образом рассчитывается со странами Запада за снабжение оружием", — говорят фактчекеры. Более того, вышел очередной "шедевр" из болот — "Танки за почки".

И это еще не всё. Данный вброс переплетается и становится еще драматичнее вместе с другим месседжем: детей-сирот из Украины вывозят в ЕС, чтобы торговать их органами. Таким образом, Россия создает черно-белую картину, где она спасает детей Украины, а Украина и страны Запада используют их в преступных целях.

В целом атака идет на сенситивные (т.е. чувствительные) темы. "Они сильно играют на страхах, на эмоциях и затем эти эмоции и страхи российская пропаганда может использовать для продвижения своих нарративов и дестабилизации внутри страны", — подытожила эксперт.

Инфояд сначала появляется на российских, иногда — белорусских ресурсах, отмечает руководитель проекта VoxCheck Светлана Слипченко. Дальше фейки начинают мигрировать в украинское и мировое информационное пространство. Правда, украинские медиа могут "подхватить" такой фейк редко. По словам Светланы Слипченко, чаще всего дезинформацию распространяют пророссийски настроенные Telegram-каналы, якобы освещающие украинские события. Фейки мигрируют также в Facebook и Instagram.

Одна из задач дезинформации - убедить население временно оккупированных территорий, что система здравоохранения в россии лучше, - говорит Светлана Слипченко

Чтобы уберечься от вбросов, эксперты советуют потреблять информацию из проверенных источников, доверять данным Минздрава, например. Делать свой фактчекинг – если информация вас серьезно обеспокоила, отследите первоисточник. На помощь украинцам работает портал "Детокс от пропаганды. База данных медицинских фейков", где можно посмотреть, какими ИПСО о здоровье кормят нас соседи сегодня, а также через поисковую строку найти всю информацию на волнующую вас тему — от мифов об эвакуации и голоде в Украине, который планирует спровоцировать Запад, до прививок, биолабораторий и чумы.

Можно зайти на сайт "Детокс от пропаганды" и воспользоваться поиском или кликнуть на нужный раздел на такой "инфокарте" — и разобраться, как и о чем именно нам врут

За год наблюдений с июня 2022 по июнь 2023 наиболее распространенными были:

тема угрозы применения химического оружия;

биолаборатории США в Украине;

гуманитарный, продовольственный кризис (тема зерна – сюда же);

ядерная угроза;

милитаризация больниц (будто украинские военные захватывают больницы, размещаются там);

угроза распространения инфекционных заболеваний.

Фактчекеры из VoxCheck продолжают собирать информацию, анализировать и публиковать разбор фейков о системе здравоохранения. Со своей стороны Центр противодействия дезинформации СНБО фиксирует все случаи дезинформации и работает с этим на разных уровнях..

"Конечно, мы пытаемся нивелировать ИПСО на начальных этапах, — говорит Анаит Хоперия. — Вброс о зараженной крови от НАТО обнаружили в российском Telegram-канале MASH с более чем миллионом подписчиков. В этом случае было выложено фейковое письмо от главы Минздрава Виктора Ляшко. Они часто используют фейковые письма".

"Когда мы получаем информацию о вбросах, которые касаются какого-то государственного органа, мы направляем им запрос, — объясняет чиновница . — Минздрав быстро отреагировал, и мы в поддержку им помогли распространить информацию, что это было фейком, и нивелировали еще в начале — за три часа закрыли этот вопрос".

Также все отечественные структуры, противодействующие дезинформации, работают с медиа, экспертами и общественными организациями за рубежом — предоставляют на каждый "вброс" официальную информацию.