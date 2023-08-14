Боевые выходы, избиратели-долбо*бы и не только. ТОП-5 зашкваров Арестовича, идущего в большую политику

Эксрадатель ОП запомнился "яркими" фразами, по которым не всегда была правда

Эксрадник Офиса президента и блогер Алексей Арестович в последнее время намекает на то, что украинцы должны избрать его следующим президентом. Он даже заявил о том, что от правильного выбора будет зависеть судьба многих жизней. Такие яркие высказывания — это фишка Арестовича, иногда почти всегда приводящая к никаким ситуациям.

"Телеграф" вспоминает самые эпические зашквары, когда-то случавшиеся с Арестовичем:

"Я много лгал"

В 2017 году Арестович признался, что "много лгал" с начала агрессии россии против Украины. В частности, он сказал, что лгал начиная с весны 2014 года, но очень своеобразно: "не коверкал факты", а "не до конца говорил, что на самом деле думал".

" Я не патриот. Причем не только Украины, но и любого национального государства как такового. Я патриот "5-го проекта", проекта объединенной Земли в духе Тейяра де Шардена и Вернадского", – писал Арестович.

Арестович признался, что три года врал о своих взглядах

Сеанс саморазоблачения Арестовича включал признание в том, что он создавал некий патриотический лубок, в котором "мы все соединяемся, уважаем и героические", а Украину ожидают сияющие перспективы.

Для контекста с начала 2014 года Арестович был востребован многими каналами в качестве эксперта. Он рассказывал в эфире о своем видении хода войны.

Назвал избирателей Зеленского долбо*бами, а затем пошел работать в ОП

Перед президентскими выборами 2019 года, а также продолжительное время после них Арестович выступал с резкой критикой против Владимира Зеленского. Тогда он использовал фразы типа "серьезные политические лидеры и даже серьезное лицо никогда так не скажет". А заголовки в СМИ с его цитатами выглядели примерно так:

Арестович о Зеленском в начале 2020 года

Но 28 октября 2020 года Арестович был назначен советником по информационной политике Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. А 1 декабря того же года руководитель Офиса президента Андрей Ермак назначил Арестовича своим внештатным советником по стратегическим коммуникациям в сфере национальной безопасности и обороны. И его риторика претерпела изменения.

Об этом Арестовичу даже напоминали публично. В декабре на токшоу "Народ против" на телеканале "Украина 24" главный редактор "Цензор.Нет" Юрий Бутусов напомнил Арестовичу его сообщение в фейсбуке от 31 марта 2020 года, в котором тот дал оценку первого года президентства Зеленского. В посту Арестович назвал 73% избирателей, голосовавших за Зеленского, долб**бами. Бутусов спросил Арестовича, не изменилось ли его мнение за время работы на Офис президента.

"Надо разделить мою позицию. Если лично, то я могу отметить, что не только избиратели Зеленского, а даже некоторые должностные лица или журналисты иногда мне кажутся этими самыми долбо*бами до сих пор. Это если личное. Если как официальное лицо, то нет, я не могу называть ни одного гражданина Украины ни одним плохим словом", — ответил Арестович.

А вот и сам пост :

Арестович называет избирателей Зеленского долбо**бами

33 боевых выхода

Эта история появилась у медиа в ноябре 2020-го года, Арестович в то время был представителем украинской делегации в ТКГ. Во время интервью журналистка поинтересовалась конкретикой боевых заслуг Арестовича, поскольку все сведения о нем носили общий характер. Арестович ответил, что ходил на Донбассе за линию фронта, а на уточняющий вопрос о его участии в боевом выходе в 2018 году в Краматорском районе он ответил, что это была Светлодарская дуга.

"Скажем так: я не из тех, кто об этом рассказывает. О героических этих страницах. Ты первый человек, который спросил меня об этом за семь лет моей публичной деятельности", — сказал Арестович.

По версии событий от Арестовича, в 2018-2019 годах он был контрактником ВСУ, служил в 72-й механизированной бригаде и якобы совершил 33 боевых выхода за линию фронта на Донбассе.

Затем, уже в декабре, военную карьеру Арестовича раскритиковал генерал-майор Сергей Кривонос, отметив, что он 8 ноября 2018 завел на минное поле группу снайперов из Десны, где двое погибли, а трое были тяжело ранены. Арестович отрицал утверждение Кривоноса, отметил, что речь не шла о минном поле, а о "мине-ведьме".

"Две-три недели максимум"

В начале полномасштабного вторжения Алексей Арестович взял на себя миссию по успокоению украинцев, выступая на брифингах от ОП, но иногда перегибал палку с выражениями. Так, 22 марта 2022 года он дал прогноз, что война закончится через 2-3 недели, которая затем превратилась в мем.

"Они (русские, — ред.) будут наступать, пока не кончатся, а кончатся они очень быстро. Я даю 2-3 недели на прекращение активных боевых действий, потому что ничем будет. То, что происходит в течение 5 суток — это маленькая модель того"., что будет происходить через 3 недели, будет время на оперативную паузу. Через три недели будет так повсюду, а когда они будут стоять — нам будет удобнее их уничтожать", — сказал он.

Ракета ПВО упала в Днепре

россияне 14 января 2023 нанесли массированный удар по Украине, а одна из их ракет попала в девятиэтажку Днепре. Из-за этого обрушились два подъезда, а по сети ширились шокирующие кадры, на которых люди кричали под завалами. В этот момент Арестович, бывший внештатный советник ОП, сказал, что ракету вероятно, сбили украинские силы ПВО.

"Ее сбили, она упала на подъезд. Она взорвалась, когда упала. Ну, кроме того, там проблема с едким дымом — это верный признак (российской сверхзвуковой крылатой ракеты) X-22, потому что она заправляется крайне токсичным топливом. И это, судя по всему, здесь еще разбираться и разбираться, но можно предположить, что оно стало еще и дополнительным элементом поражения, токсичное топливо как таковое", — сказал Арестович.

Слова Арестовича пришлось отрицать Командование Воздушных Сил ВСУ. Там сообщили, что у защитников нет огневых средств, которые могут сбивать этот тип ракет. И призывали не распространять такие "громкие" сообщения. После этого скандала Арестович подал в отставку.

В марте 2023 года "Телеграфу" из своих источников стало известно, что он готовит свой политический проект под названием "Воля", хотя сам он этого не признавал. Украинцы эту информацию восприняли не очень одобрительно.