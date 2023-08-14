Бойові виходи, виборці-довбо**би і не тільки. ТОП-5 зашкварів Арестовича, який йде у велику політику

Ексрадник ОП запам'ятався "яскравими" фразами, за якими не завжди була правда

Ексрадник Офісу президента та блогер Олексій Арестович останнім часом натякає, що українці мають обрати його наступним президентом. Він навіть заявив про те, що від правильного вибору залежатиме доля багатьох життів. Такі яскраві висловлювання — це фішка Арестовича, що іноді майже завжди призводить до ніякових ситуацій.

"Телеграф" згадує найепічніші зашквари, які колись траплялися з Арестовичем:

"Я багато брехав"

У 2017 році Арестович зізнався, що "багато брехав" із початку агресії росії проти України. Зокрема, він сказав, що брехав починаючи з весни 2014 року, але дуже своєрідно: "не перекручував факти", а "не до кінця казав, що насправді думав".

"Я не патріот. Причому не тільки України, але й будь-якої національної держави як такої. Я патріот "5-го проєкту", проєкту об'єднаної Землі в дусі Тейяра де Шардена і Вернадського", – писав Арестович.

Арестович зізнався, що три роки брехав про свої погляди

Сеанс самовикриття Арестовича включав зізнання у тому, що він створював якийсь патріотичний лубок, у якому "ми всі єднаємося, шануємося та героїчні", а Україну очікують сяючі перспективи.

Для контексту — з початку 2014 року Арестович був затребуваним багатьма каналами у якості експерта. Він розповідав у ефірі про своє бачення ходу війни.

Назвав виборців Зеленського довбо**бами, а потім пішов працювати в ОП

Перед президентськими виборами 2019 року, а також тривалий час після них, Арестович виступав з різкою критикою проти Володимира Зеленського. Тоді він використовув фрази на кшталт "серйозні політичні лідери і навіть серйозна особа ніколи так не скаже". А заголовки у ЗМІ з його цитатами виглядали приблизно так:

Арестович про Зеленського на початку 2020

Але 28 жовтня 2020 року Арестович був призначений радником з інформаційної політики Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі. А 1 грудня того ж року керівник Офісу президента Андрій Єрмак призначив Арестовича своїм позаштатним радником з питань стратегічних комунікацій у сфері національної безпеки та оборони. І його риторика зазнала змін.

Про це Арестовичу навіть нагадували публічно. У грудні на токшоу "Народ проти" на телеканалі "Україна 24" головний редактор "Цензор.Нет" Юрій Бутусов нагадав Арестовичу його допис у фейсбуці від 31 березня 2020 року, в якому той дав оцінку першого року президентства Зеленського. У пості Арестович назвав 73% виборців, які голосували за Зеленського, довбо**бами. Бутусов спитав Арестовича, чи не змінилася його думка за час роботи на Офіс президента.

"Треба розділити мою позицію. Якщо особисто, то я можу зазначити, що не лише виборці Зеленського, а навіть деякі посадові особи або журналісти іноді мені здаються цими самими довбо**бами досі. Це якщо особисте. Якщо як офіційна особа, то ні, я не можу називати жодного громадянина України жодним поганим словом", — відповів Арестович.

А ось і сам пост:

Арестович називає виборців Зеленського довбо**бами

33 бойових виходи

Ця історія з'явилася у медіа в листопаді 2020-го року, Арестович на той час був речником української делегації в ТКГ. Під час інтерв'ю журналістка поцікавилася конкретикою щодо бойових заслуг Арестовича, оскільки всі відомості про нього мали загальний характер. Арестович відповів, що ходив на Донбасі за лінію фронту, а на уточнююче запитання про його участь у бойовому виході в 2018 році в районі Краматорська він відповів, що це була Світлодарська дуга.

"Скажімо так: я не з тих, хто про це розповідає. Про героїчні ці сторінки. Ти перша людина, яка запитала мене про це за сім років моєї публічної діяльності", – сказав Арестович.

За версією подій від Арестовича, у 2018−2019 роках він був контрактником ЗСУ, служив у 72-й механізованій бригаді та нібито здійснив 33 бойових виходи за лінію фронту на Донбасі.

Потім, вже у грудні, військову кар'єру Арестовича розкритикував генерал-майор Сергій Кривонос, зазначивши, що він 8 листопада 2018 року завів на мінне поле групу снайперів із Десни, де двоє загинули, а троє були тяжко поранені. Арестович заперечив твердження Кривоноса, відзначив, що не йшлося про мінне поле, а про "міну-відьму".

"Два-три тижні максимум"

На початку повномасштабного вторгнення Олексій Арестович взяв на себе місію із заспокоєння українців, виступаючи на брифінгах від ОП, але іноді перегинав палицю із виразами. Так, 22 березня 2022 року він дав прогноз про те, що війна закінчиться за 2-3 тижні, який потім перетворився на мем.

"Вони (росіяни, — ред.) будуть наступати, поки не скінчаться, а скінчаться вони дуже швидко. Я даю 2-3 тижні на припинення активних бойових дій, тому що нічим буде. Те що відбувається протягом 5 діб — це маленька модель того, що буде відбуватися за 3 тижні, буде час на оперативну паузу. За три тижні буде так повсюди, а коли вони будуть стояти – нам буде зручніше їх нищити", — сказав він.

Ракета ППО впала у Дніпрі

росіяни 14 січня 2023 року завдали масованого удару по Україні, а одна із їхніх ракет поцілила у дев'ятиповерхівку Дніпрі. Через це обрушилися два під'їзди, а мережею ширилися шокуючі кадри, на яких люди кричали під завалами. У цей момент Арестович, який був позаштатним радником ОП, сказав, що ракету ймовірно, збили українські сили ППО.

"Її збили, вона впала на під'їзд. Вона вибухнула, коли впала. Ну, крім того, там проблема з їдким димом — це вірна ознака (російської надзвукової крилатої ракети) X-22, бо вона заправляється вкрай токсичним паливом. І це, судячи з усього, тут ще розбиратися і розбиратися, але можна припустити, що воно стало ще й додатковим елементом ураження, токсичне паливо як таке", — сказав Арестович.

Слова Арестовича довелося заперечувати Командуванню Повітряних Сил ЗСУ. Там повідомили, що у захисників немає вогневих засобів, що можуть збивати цей тип ракет. І закликали не поширювати такі "гучні" повідомлення. Після цього скандалу Арестович подав у відставку.

У березні 2023 року "Телеграфу" зі своїх джерел стало відомо, що він готує свій політичний проєкт під назвою "Воля", хоча сам він цього не визнавав. Українці цю інформацію сприйняли не дуже схвально.