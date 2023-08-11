Передвиборча кампанія розпочалася? Арестович натякнув, за кого треба голосувати (відео)

Ексрадник ОПУ заговорив про вибори

Колишній радник Офісу президента Олексій Арестович, схоже, вже готується до наступних виборів, оскільки натякнув, що Україні потрібне оновлення влади.

Як під час розмови у студії блогера Юрія Романенка він заявив про те, що від правильного вибору залежатимуть багато життів.

"Завдання абсолютно зрозуміле, не забудьте правильно проголосувати, бо інакше все", — заявив він.

Коли у нього уточнили, чи це не є передвиборчою агітацією, Арестович запропонував "не зображати з себе дівок", які не кажуть "за кого треба голосувати".

"Хто поставив питання, ті і є", — зазначив він.

Крім того, Арестович висловив думку про те, що у разі приходу до влади не тих осіб Україні може загрожувати громадянська війна.

"Правильне голосування, це можливість уникнення сценарію громадянської війни, а коліївщина це в найгіршому варіанті, коли буде просто помста без розбору", — сказав він.

Нагадаємо, у серпні 2022 року Арестович відкрито заявив, що розгляне варіант про те, щоб піти у президенти.

У березні 2023 року "Телеграфу" зі своїх джерел стало відомо, що він готує свій політичний проєкт під назвою "Воля", хоча сам він цього не визнавав. Українці цю інформацію сприйняли не дуже схвально.