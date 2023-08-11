Предвыборная кампания началась? Арестович намекнул, за кого надо голосовать (видео)

Экс-советник ОПУ заговорил о выборах

Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович похоже уже готовится к следующим выборам, поскольку намекнул, что Украине нужно обновление власти.

Как во время разговора в студии блогера Юрия Романенко он заявил о том, что от правильного выбора будут зависеть многие жизни.

"Задача абсолютно ясна, не забудьте правильно проголосовать, потому что иначе все", — заявил он.

Когда у него уточнили, не является ли это предвыборной агитацией, Арестович предложил "не изображать из себя девиц", которые не говорят "за кого надо голосовать".

"Кто поставил вопрос, те и есть", — отметил он.

Кроме того, Арестович выразил мнение о том, что в случае прихода ко власти не тех лиц, Украине может грозить гражданская война.

"Правильное голосование, это возможность избежания сценария гражданской войны, а колиивщина это в худшем варианте, когда будет просто месть без разбора", — сказал он.

Напомним, в августе 2022 года Арестович открыто заявил, что рассмотрит вариант о том, чтобы пойти в президенты.

В марте 2023 года "Телеграфу" из своих источников стало известно, что он готовит свой политический проект под названием "Воля", хотя сам он этого не признавал. Украинцы эту информацию восприняли не очень одобрительно.