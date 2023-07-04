І льотчик, і фізик: Арестович вразив українців новими "вміннями" (відео)

Нові навички ексчиновника порадували мережу

Відомий своїми скандальними заявами колишній радник Офісу президента Олексій Арестович вразив українців своїми новими навичками.

Так, під час розмови з журналістом Дмитром Гордоном Арестович зізнався, що є льотчиком.

Під час розмови про постачання літаків F-16 Україні Гордон згадав слова полковника ЗСУ Романа Світана про те, що навчившись керувати одним типом літаків, можна швидко пересісти і на інший.

"Я і сам льотчик", — відповів на це Арестович.

Крім того, у цій розмові Арестович спробував дати експертну думку щодо того, що відбуватиметься на ЗАЕС, якщо росіяни спробують її підірвати.

"Запорізька АЕС, зрозуміло, що не буде радіоактивного зараження. Там принципово інші реактори. Там буде маленький витік радіусом кілометр, це все можна буде почистити і так далі. За фукусімським типом", — заявив він.

При цьому Арестович дав 95% ймовірності того, що росіяни якусь диверсію на АЕС все ж таки влаштують.

Варто зазначити, що такі нові навички користувачів мережі неабияк потішили.

Нагадаємо, раніше Арестович заявив, що для повної деокупації своїх територій Україні знадобиться "2-3 контрнаступи", а поточне не призведе до завершення війни.