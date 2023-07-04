"2-3 контрнаступи": Арестович розповів, чого не можна допустити Україні

Війна в Україні може розтягнутися ще на кілька років

Для звільнення всієї окупованої території буде мало одного контрнаступу Збройних сил України. Швидкість розвитку подій залежатиме від темпів постачання озброєння.

Таку думку висловив колишній радник Офісу президента, військовий оглядач Олексій Арестович в інтерв’ю Дмитру Гордону.

"Коли ми закінчимо цей контрнаступ, він не закінчить війну. Його не вистачить на закінчення війни. Навіть у найсприятливішому варіанті – ми звільнили все від Херсона до Бердянська, вийшли на межі Криму – залишається захоплений Донбас, окупований Крим. Нам знадобиться другий контрнаступ, третій контрнаступ, можливо, на добивання. Тепер виникає питання, а чи дадуть нам (зброю) на другий-третій контрнаступ, що дадуть і коли", — сказав він.

За словами Арестовича, якщо у російських окупантів з’явиться можливість "закопуватися" протягом дев’яти місяців, то ЗСУ потім буде дуже непросто, навіть з F-16 та ATACMS.

"F-16 відпрацює в тилу, і піхота буде дуже задоволена, прочитавши в черговому Телеграм-каналі, що десь там знищили військо. Але з мінами та вибоїнами, та іншими ровами нічого не станеться. Піхота підніметься, і знову піде на ці міни пішки. У цьому проблема", – додав він.

Колишній радник ОП наголосив, що звільнити всі території в ході одного лише контрнаступу буде неможливо. Наскільки довго ще триватиме війна в Україні — залежить лише від швидкості постачання озброєння.

"На три роки – навряд. На два може", – підсумував Арестович.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що адмірал НАТО Роб Бауєр висловив свою думку щодо розмов про нібито повільний контрнаступ ЗСУ. Він заявив, що Україна все робить правильно та її дії гідні похвали.