"Повсюди зараз гаряче": окупанти перейшли у наступ на ряді напрямків

Окупанти перекидають підкріплення, щоб стримати наступ ЗСУ

Українські військові продовжують вести наступальні дії на низці напрямків і місцями досягають успіхів, проте росіяни теж не сидять склавши руки й на деяких напрямках розпочали зустрічні атаки.

Як повідомляє заступник глави Міноборони Ганна Маляр, найбільша активність росіян спостерігається на сході України.

"Ворог наступає на кількох напрямках – Авдіївському, Мар’їнському, Лиманському. Усюди зараз гаряче", — сказала вона.

"Доволі складною" ситуація є на Сватівському напрямку, де окупанти штурмують Білогорівку та Серебрянку. За словами Маляр, там тривають запеклі бої.

Що стосується Бахмутського напряму, то ЗСУ змогли просунутися на південному фланзі, а на північний фланг противник підтягнув 2 полки ВДВ, щоб посилити свої позиції.

На південному напрямку українські Сили оборони змогли просунутися на Бердянському та Мелітопольському напрямках.

"Наші війська стикаються з інтенсивним опором ворога, дистанційним мінуванням, перекиданням резервів, але наполегливо та невпинно створюють умови для якнайшвидшого руху вперед", — зазначила Маляр.

Як повідомлялося раніше, у ніч на 2 липня російські окупанти атакували Київ дронами-камікадзе. Частину об’єктів було знищено на підльоті до міста, а друга частина — вже над столицею.