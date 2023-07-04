И летчик, и физик: Арестович поразил украинцев новыми "умениями" (видео)

Новые навыки эес-чиновника повеселили сеть

Известный своими скандальными заявлениями бывший советник Офиса президента Алексей Арестович поразил украинцев своими новыми навыками.

Так во время разговора с журналистом Дмитрием Гордоном Арестович признался, что является летчиком.

Во время разговора о поставках самолетов F-16 Украине Гордон упомянул слова полковника ВСУ Романа Свитана о том, что научившись управлять одним типом самолетов, можно быстро пересесть и на другой.

"Я и сам летчик", — ответил на это Арестович.

Помимо того, в этом же разговоре Арестович попытался дать экспертное мнение относительно того, что будет происходить на ЗАЭС, если россияне попытаются ее взорвать.

"Запорожская АЭС, понятно, что не будет радиоактивного заражения. Там принципиально другие реакторы. Там будет маленькая утечка радиусом километр, это все можно будет почистить и так далее. По фукусимскому типу", — заявил он.

При этом Арестович дал 95% вероятности того, что россияне какую-то диверсию на АЭС все же устроят.

Стоит отметить, что такие новые навыки пользователей сети изрядно позабавили.

Напомним, ранее Арестович заявил, что для полной деоккупации своих территорий Украине понадобится "2-3 контрнаступления", а текущее не приведет к завершению войны.